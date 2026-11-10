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«Гніздо горлиці» – 10. Актриса Римма Зюбіна розказала про фільм, який змінив її життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Римма Зюбіна зіграла роль Дарини у стрічці «Гніздо Горлиці»
фото: кадр з фільму «Гніздо Горлиці»

Роль у стрічці «Гніздо Горлиці» допомогла Риммі Зюбіній повірити в себе на початку карʼєри

Сьогодні, 10 листопада, виповнюється 10 років фільму «Гніздо Горлиці», де акторка Римма Зюбіна зіграла головну роль. Актриса розповіла, як ця стрічка змінила її життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

За словами Римми Зюбіної, «Гніздо Горлиці» не лише змінило її життя, але й ставлення до самої себе. Акторка також вважає, що стрічка допомогла подолати недовіру глядачів до українського кінематографа, який 10 років тому лише починав розвиватися.

«Змінив моє ставлення до себе і, на мій погляд, можливо надто субʼєктивний, наш фільм розтопив кригу недовіри до українського кіно. Пригадайте, чи загугліть – скільки фільмів на рік тоді знімали. Тоді, наступного дня після кінопремʼєри, фб моєї бульбашки – весь був про «Гніздо Горлиці» це було так неочікувано, адже в якісь моменти я не вірила, що ми зможемо дозняти і змонтувати кіно», – зазначила зірка. 

«Гніздо горлиці» – 10. Актриса Римма Зюбіна розказала про фільм, який змінив її життя фото 1
фото: кадр з фільму  «Гніздо Горлиці»

Римма Зюбіна також пригадала, як отримала свою визначну роль Дарини у стрічці «Гніздо Горлиці». Тоді до зйомок у кіно її запросив режисер Тарас Ткаченко. «Я не могла повірити, що так буває, адже це головна роль. А до того весь час головні ролі в усіх телепроектах грали російські актори. І це було обов’язковою умовою зйомок копродукції, яка знімалася в Україні для телеканалів наших та російських. Ми не були знайомі з Тарасом, це був його перший повнометражний фільм, і вже рік він готувався до зйомок, але не міг знайти головну героїню», – пригадала Зюбіна.

Зокрема головну роль актриса отримала завдяки фільму Ірини Устєлєнцевої «Свєтка», що був дипломною роботою авторки. Тоді Тарас Ткаченко, який був викладачем, помітив Римму Зюбіну в кадрі. «І от, саме завдяки студентському фільму, я опинилась в головній ролі повнометражного кіно. Тому я завжди кажу акторам «Ніколи не відмовляйтесь зніматись у студентів», – зазначила акторка.

«Гніздо горлиці» – 10. Актриса Римма Зюбіна розказала про фільм, який змінив її життя фото 2
фото: кадр з фільму  «Гніздо Горлиці»

Зустріч Римми Зюбіної та Тараса Ткаченка відбулася у Молодому театрі в 2013 році під час подій Революції Гідності. Тоді вона грала у виставі, а режисер з продюсерами Володимиром Філіповим та Андрієм Суярко прийшли познайомитися та подивитися на її гру.

Після вистави режисери зайшли в гримерку та почали ділитися із Римою Зюбіною планами про майбутній фільм. Акторка сприймала їхні наміри з подивом, адже за вікном тривали протести. Тоді Зюбіна приготувала гостям каву й чай, водночас збираючи термос із напоєм, щоб взяти його із собою на Майдан.

«Гніздо горлиці» – 10. Актриса Римма Зюбіна розказала про фільм, який змінив її життя фото 3
фото: кадр з фільму  «Гніздо Горлиці»

«Там за вікном зовсім інше життя, по Прорізній сотні людей ідуть на Майдан. Запропонувала й приготувала каву/чай для моїх гостей, і, слухаючи розповіді про майбутні зйомки, плани поїхати вже в березні на Буковину, а в липні в Італію, готувала для свого великого термосу чай, який щодня носила на Майдан, розуміючи, що – ну які зйомки? Тут доля Країни вирішується. В березні, якщо Майдан не переможе, може бути вже так, що ми змушені будемо виїхати світ за очі, і без права повернутися в Україну. Яке кіно? Ми поговорили, попрощалися з продюсерами і разом з Тарасом пішли на Майдан», – пригадала Римма Зюбіна.

Акторка зауважила, що саме Тарас Ткаченко побачив її справжньою під час Майдану. Водночас зірка зауважила, що режисер ризикував, взявши її на головну роль. Однак саме вона допомогла Риммі Зюбіній повірити у себе, а стрічка стала однієї з її перших важливих робіт на початку карʼєри. 

Фільм «Гніздо Горлиці» з Риммою Зюбіною

«Зйомки наші були справжнім акторським щастям для мене – найпрекрасніша знімальна група. Взаємоповага, відданість професії, занурення в матеріал. Ми в такій неймовірній любові створювали /звивали наше «Гніздо горлиці» Я можу писати багато й довго. І все ніяк не наважусь написати книгу про зйомки. Але це напрочуд цікавий період мого життя. Я повірила в себе, і повірила завдяки всім тим моїм колегам, які були на знімальному майданчику», – поділилася артистка.

Згадуючи про колег, Римма Зюбіна розповіла про свого партнера по сцені Віталія Лінецького, який помер у 2014 році внаслідок нещасного випадку. «Віталік Лінецький на кастинг прийшов вже з елементами костюму, і той Дмитро був у нього правдивий, справжній в усьому – від мови до пластики. Смерть Віталіка – наш біль, який не вщухає… Це його остання роль в кіно», – написала актриса.

Віталй Лінецький зіграв головну роль у фільмі «Гніздо Горлиці» (на фото останній ліворуч)
Віталй Лінецький зіграв головну роль у фільмі «Гніздо Горлиці» (на фото останній ліворуч)
фото з відкритих джерел

Окремо, Зюбіна розповіла про відзнаки, які отримав фільм. Серед них низка номінацій та нагород премії «Дзиґа». Крім цього, стрічка отримала перемогу у номінації «Найкращий український фільм» Одеському міжнародному кінофестивалі ОМКФ, приз екуменічного журі на престижному знаному в Німеччині кінофестивалі Мангейм-Гайдельберг. А також нагороди та гранпрі на іноземних кінофестивалях

Фільм «Гніздо Горлиці» розповідає історію жінки Дарини, яка вимушено їде на заробітки до Італії. За кордоном на українку чекають випробування та водночас шанс на нове життя, адже вона зустріне своє кохання. Але одного дня героїні доведеться повернутись на рідну Буковину, де вона залишила чоловіка та доньку.

Нагадаємо, в інтервʼю «Главкому», українська акторка Римма Зюбіна, яка 23 серпня відсвяткувала 55-річчя, розкрила розмір своїх гонорарів. Римма Зюбіна працює у Театрі Заньковецької, а також бере участь у різних проєктах. Тож вона також сплачує податки як ФОП. За роботу у проєктах, а також у кіно акторка отримує різні гонорари, за одну роль можна заробити $10 тис.

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Теги: акторка Римма Зюбіна фільм

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