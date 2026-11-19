Сьогодні, 19 листопада, на Netflix відбудеться прем'єра кримінальної драми «Альтруїсти», сюжет якої заснований на гучному фінансовому скандалі навколо відомої криптовалютної біржі. Головні ролі в серіалі виконали Джулія Гарнер та Ентоні Бойл, а до команди продюсерів долучилося колишнє президенське подружжя США Барак та Мішель Обами. Більше про це читайте у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем'єри листопада 2026 року.

Історія та сюжет серіалу «Альтруїсти»

фото: Netflix

Дата виходу: 19 листопада 2026 року

19 листопада 2026 року Платформа: Netflix

Netflix Жанр: кримінальна драма, біографічний трилер

кримінальна драма, біографічний трилер У ролях: Джулія Гарнер, Ентоні Бойл, Алекс Лотер, Каран Соні, Метт Райф, Медісон Гу, Юджин Янг, Наомі Окада, Пол Райзер, Робін Вайґерт.

Події серіалу розгортаються навколо історії стрімкого злету криптовалютної біржі FTX, яку Сем Бенкман-Фрід заснував у 2019 році. За короткий час компанія здобула успіх на криптовалютному ринку, залучила мільярдні інвестиції та мала співпрацю зі знаменитостями. Водночас її засновник став одним із найвідоміших технологічних мільярдерів.

Бенкман-Фрід заявляв усім, що прагне заробляти великі гроші, аби згодом спрямовувати їх на благодійність. Ця ідея стала основою назви серіалу «Альтруїсти». Водночас заяви героя мали свої наслідки. Окрему сюжетну лінію отримали персонажі Бенкмана-Фріда та Керолайн Еллісон. Вони були не лише діловими партнерами, а й певний час зустрічалися.

Альтруїсти. Офіційний трейлер

Серіал також покаже крах компанії FTX, який стався восени 2022 року. Також будуть згадані події 2023 року, коли суд присяжних визнав Бенкмана-Фріда винним у шахрайстві та змові. У 2024 році його засудили до 25 років ув'язнення. Керолайн Еллісон, яка співпрацювала зі слідством, отримала два роки позбавлення волі. Разом із цим творці серіалу розкрили особисті та романтичні стосунки героїв.

Творці та дата прем'єри

До команди виконавчих продюсерів долучилися колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель Обама. Серіал створили за участю їхньої продюсерської компанії Higher Ground Productions, яка раніше співпрацювала з Netflix над фільмом «Залиш світ позаду» та документальними проєктами.

Шоураннерами серіалу «Альтруїсти» стали Ґрем Мур і Жаклін Гойт. Ґрем Мур відомий роботою над стрічкою «Кравець», а за сценарій фільму «Гра в імітацію» здобув премію «Оскар». Жаклін Гойт працювала над серіалами «Залишені», «Підземна залізниця» та «Дієтленд».

Прем'єра серіалу «Альтруїсти» відбудеться 19 листопада 2026 року на платформі Netflix. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Усі серії стануть доступними одночасно в день прем'єри.

Головні актори серіалу «Альтруїсти»

Джулія Гарнер

фото з відкритих джерел

Американська акторка Джулія Гарнер виконає роль керівниці компанії Alameda Research та партнерки Сема Бенкмана-Фріда Керолайн Еллісон. Найбільшу популярність їй принесла роль у кримінальному серіалі «Озарк», за яку вона тричі отримала премію «Еммі».

Ентоні Бойл

Ентоні Бойл зіграє засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда фото: Netflix/tudum

Британський актор Ентоні Бойл зіграє засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Він відомий за ролями в серіалах «Володарі повітря», «Розшук» та «Скажи нічого». Також грав в історичній драмі Netflix «Дім Ґіннесів».

Алекс Лотер

Алекс Лотер зіграє співкерівника Alameda Research Сема Трабукко. Грав у стрічці «Кінець ї***го світу» та серіалі «Чорне дзеркало».

Каран Соні

Індійсько-американський актор Каран Соні зіграє керівника інженерного напряму FTX Нішада Сінгха. Відомий за роллю Допіндера у франшизі «Дедпул».

Метт Райф

Американський комік і актор Метт Райф зіграє керівника FTX Digital Markets Раяна Саламе. Райф відомий завдяки стендап-виступам і комедійним проєктам.

Юджин Янг

Юджин Янг зіграє співзасновника FTX і технічного директора компанії Ґері Вана. Грав у серіалі «Віцепрезидент».

Пол Райзер

фото з відкритих джерел

Американський актор і комік Пол Райзер зіграє батька Сема Бенкмана-Фріда, Джо Бенкмана. Відомий за серіалами «У захваті від тебе» та «Метод Комінські».

Робін Вайґерт

фото з відкритих джерел

Американська акторка Робін Вайґерт виконає роль матері Сема Бенкмана-Фріда, Барбари Фрід. Вона відома за серіалами «Дедвуд», «Велика маленька брехня» та «Анатомія пристрасті».

Нагадаємо, у листопаді Netflix представив другий сезон серіалу «Чорні голуби». Головну героїню, дружину британського політика Гелен Вебб, яка веде подвійне життя та працює на державну секретну шпигунську організацію, знову зіграє акторка Кіра Найтлі.