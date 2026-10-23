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Фільм «Сліди» про російські злочини здобув нагороду на кінофестивалі у Норвегії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Режисерка фільму «Сліди» (Traces) Аліса Коваленко на Бергенському міжнародному кінофестивалі
фото: Іnstagram.com/alisa.kovalenko.24

Стрічка «Сліди» розповідає про долю українських жінок, які постраждали від насильства та катувань під час російської агресії

Український документальний фільм «Сліди» (Traces) отримав нагороду в одній із номінацій Бергенського міжнародного кінофестивалю (BIFF) у Норвегії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис однієї з режисерок фільму Аліси Коваленко в Instagram.

Фільм «Сліди» отримав відзнаку Checkpoints як найкращий документальний фільм про права людини. Режисерками стрічки стали Аліса Коваленко та Марися Нікітюк.

Крім відзнаки, творці фільму отримали 25 тис. норвезьких крон (38,7 тис. грн). Гроші передадуть організації SEMA Ukraine, що обʼєднує українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування внаслідок російської агресії.

Режисерка фільму «Сліди» Аліса Коваленко на Бергенському міжнародному кінофестивалі
Режисерка фільму «Сліди» Аліса Коваленко на Бергенському міжнародному кінофестивалі
фото: Іnstagram.com/alisa.kovalenko.24

На нагородження до Норвегії відправилася Аліса Коваленко. Режисерка поділилася кадрами з Бергена та розповіла деталі. «Ми отримали головну нагороду в конкурсі Checkpoints на 27-му Бергенському міжнародному кінофестивалі! Checkpoints – це конкурс документальних фільмів про права людини, організований у партнерстві з Фондом прав людини Рафто. Для мене дуже важливо бачити, що наш фільм не лише знаходить нових глядачів, а й забезпечує реальну підтримку жінкам, чия мужність, солідарність і спротив лежать в основі цієї історії», – зазначила режисерка.

Відбувся 27-й Бергенський міжнародний кінофестиваль
Відбувся 27-й Бергенський міжнародний кінофестиваль
фото: Іnstagram.com/alisa.kovalenko.24

Документальна стрічка «Сліди» розповідає про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії. У центрі подій – активістка, колишня полонена Ірина Довгань, яка документує історії постраждалих українців з окупованих територій.

Трейлер фільму «Сліди»

У лютому 2026 року «Сліди» отримали відзнаку в рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю Berlinale, а у вересні також стали претендентом від України на 99-ту премію «Оскар».

Також повідомлялося, фільм «Померти, щоб жити» режисерки Юлії Гонтарук покажуть на 30-му Талліннському міжнародному кінофестивалі, де він змагатиметься в одному з конкурсів. Премʼєра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Стрічка розповідає історію українських добровольців, які стали на захист країни у 2014 році.

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Теги: злочин жінка війна росія кіно фестиваль фільм

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