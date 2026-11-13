Світловий меч Дарта Вейдера продали на аукціоні майже за $5 млн

Світловий меч Дарта Вейдера, який продали на аукціоні Heritage Auctions за $4,875 млн

Саме цей меч використовували під час легендарного поєдинку Дарта Вейдера з Люком Скайвокером

Світловий меч Дарта Вейдера, який використовували під час зйомок оригінальної трилогії «Зоряних війн», продали на аукціоні Heritage Auctions у Далласі за $4,875 млн. Це рекордна сума для колекційного предмета, пов'язаного з кінофраншизою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та Heritage Auctions.

Торги відбулися 12 листопада у США. На аукціон виставили оригінальний реквізит, який використовували у двох частинах класичної трилогії – «Імперія завдає удару у відповідь» (1980) та «Повернення джедая» (1983).

Саме цей світловий меч, за даними організаторів, фігурував у знаменитій сцені поєдинку Дарта Вейдера з Люком Скайвокером у Хмарному місті. Під час протистояння персонаж розкриває Люку таємницю свого походження, промовляючи знамениту фразу: «Я твій батько».

Особливістю проданого реквізиту стали помітні сліди використання. На руків'ї залишилися подряпини, тріщина та зламаний фрагмент. Зазвичай такі пошкодження можуть знижувати вартість колекційних предметів, однак у цьому випадку вони стали важливими ознаками автентичності меча та його використання під час зйомок.

Як зазначає The Guardian, продаж встановив новий рекорд для предметів із всесвіту «Зоряних війн». Попереднє досягнення було зафіксоване в липні 2026 року, коли світловий меч Люка Скайвокера разом із реквізитом, що зображував його відрубану руку, продали за $3,75 млн.

Ім'я покупця, який заплатив за меч Дарта Вейдера майже $5 млн, організатори торгів не розкрили.

Франшиза «Зоряні війни», створена режисером Джорджем Лукасом, залишається однією з найвідоміших в історії кінематографа. Перший фільм вийшов у 1977 році, а оригінальна трилогія завершилася стрічкою «Повернення джедая» у 1983-му.

Колекційні предмети, пов'язані з оригінальними фільмами, користуються значним попитом серед шанувальників кіносаги. Особливо цінними вважаються речі, які безпосередньо використовували актори під час зйомок.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рекордний продаж світлового меча Люка Скайвокера. У липні 2026 року реквізит із фільму «Імперія завдає удару у відповідь» продали на аукціоні Heritage Auctions за $3,75 млн. Разом із мечем покупець отримав муляж відрубаної руки персонажа. На той момент це була рекордна сума за реквізит із франшизи «Зоряні війни».