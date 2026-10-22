Фільм про українських добровольців змагатиметься на Талліннському кінофестивалі

фото: кадр з трейлеру до фільму «Померти, щоб жити»

Фільм «Померти, щоб жити» показує реалії життя українських військових від 2014 року до початку повномасштабного вторгнення

Стрічка «Померти, щоб жити» вдруге потрапляє на міжнародний кінофестиваль

Фільм «Померти, щоб жити» режисерки Юлії Гонтарук покажуть на 30-му Талліннському міжнародному кінофестивалі. Стрічка розповідає історію українських добровольців, які стали на захист країни у 2014 році. Про це розповідає «Главком» із посиланням на УП. Культура.

Фільм «Померти, щоб жити» змагатиметься в одному з конкурсів Талліннського міжнародного кінофестивалю «Темні ночі». «Це вже другий фестиваль класу А, який відбирає нашу стрічку, і для нас це велика честь і можливість донести до міжнародної аудиторії історію покоління українців, яке стало на захист своєї країни ще у 2014 році й продовжує боротьбу сьогодні», – розповіла режисерка фільму Юлія Гонтарук.

Премʼєра фільму «Померти, щоб жити» відбулася на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Над створенням працювали Україна, Латвія та Словаччина. Також стрічка має Гран-прі 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю та пермогу в номінації найкращого українського документального фільму 2026 року.

Трйлер фільму «Померти, щоб жити»

30-й Талліннський кінофестиваль проходитиме з 6 до 22 листопада 2026 року. Фільм «Померти, щоб жити» розкриває історію трьох добровольців, які захищали Україну з початку великої війни. Після повернення до цивільного життя герої спробували почати нове життя, однак Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпегуна отримав нагороду Airone della Laguna – International Collateral Award на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. У переліку лауреатів премії стрічку зазначено переможцем саме в категорії короткометражних фільмів – нагороду за найкращу повнометражну стрічку отримав інший фільм, іранський «Moragheb».

До слова, творчий колектив документального фільму про події повномасштабного вторгнення «Пісні землі, що повільно горить» отримав Державну премію України імені Олександра Довженка. Прем'єра фільму відбулася на 81-му Венеційському кінофестивалі.