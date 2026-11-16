Новий агент 007: стало відомо, хто зіграє Джеймса Бонда (відео)

Дата прем’єри, назва стрічки та подробиці сюжету поки невідомі

Британський актор Роберт Паттінсон зіграє агента 007 у наступному фільмі про Джеймса Бонда. Студія Amazon MGM підтвердила його призначення 16 листопада. Він замінить Деніела Крейґа, який виконував роль шпигуна впродовж 15 років, пише «Главком».

Оголошення також з’явилося на офіційній сторінці франшизи про Джеймса Бонда в Instagram. До публікації додали короткий тизер із написом «Особу підтверджено».

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Паттінсон став головним претендентом на роль після серії кінопроб, які відбулися наприкінці жовтня. Серед інших акторів, яких пов’язували з образом агента 007, були Ніколас Голт, Каллум Тернер, Джош О’Коннор та Джек Лауден.

Хто зніматиме новий фільм про Джеймса Бонда

Режисером 26-го фільму франшизи стане Дені Вільньов, відомий за стрічками «Дюна», «Прибуття» та «Полонянки». Сценарій напише Стівен Найт – автор серіалу «Гострі картузи».

Продюсерами проєкту будуть Емі Паскаль і Девід Гейман. Для Паттінсона це буде ще одна велика роль у популярній кінофраншизі. Раніше він зіграв вампіра Едварда Каллена в «Сутінках» і супергероя Бетмена в однойменному фільмі 2022 року.

Роберт Паттінсон у ролі агента 007 фото: Amazon MGM Studios

Дату прем’єри, назву стрічки та подробиці сюжету поки не оголошували.

Хто раніше грав Джеймса Бонда

Деніел Крейґ виконував роль агента 007 у п’яти фільмах, починаючи з «Казино «Рояль» 2006 року. Його останньою появою в образі шпигуна стала стрічка «Не час помирати», яка вийшла у 2021 році.

До Крейґа Джеймса Бонда грали Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон і Пірс Броснан.

Новий фільм стане першим у франшизі після того, як у 2025 році Amazon MGM отримала творчий контроль над нею від багаторічних продюсерів Барбари Брокколі та Майкла Дж. Вілсона.