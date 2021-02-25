Американец придумал хитрый способ прогулять работу, но полиция не оценила трюк

Полицейские практически сразу поняли, что в истории Брэндона что-то не так

Мужчина из Аризоны (США) по имени Брэндон Соулз так сильно хотел уйти с работы в середине дня, что придумал для этого очень хитрый, но крайне странный способ. Повторять подобное не стоит никому.

Для того, чтобы просто уйти с работы на один день, Брэндон организовал собственное похищение. Он связал себя, лег на обочине дороги и ждал, пока его найдут. Когда хитреца обнаружила полиция, он сказал, что его похитили двое неизвестных в масках, ударили по голове, закинули в машину, а потом выбросили недалеко от водонапорной башни в городе Кулидж. Мужчина утверждал, что его похитили ради денег отца, которые он прячет в тайниках по всему городу.

Полицейские практически сразу поняли, что в истории Брэндона что-то не так. Они проверили записи с камер видеонаблюдения на шинном заводе, где работал «похищенный», и рядом с тем местом, где его нашли. Затем сотрудники полиции повторно вызвали мужчину на допрос, во время которого он признался, что выдумал историю с похищением, чтобы на денек уйти с работы, пишет Daily Star.

«Он сообщил нам, что сначала засунул себе в рот бандану, затем снял свой собственный ремень и связал им руки. Потом он лег на землю и покатился в сторону дороги, где его смогли бы найти», — сказал Марк Терсеро, один из сотрудников полиции Кулиджа.

Вечером того же дня Брэндон был арестован из-за ложного заявления в полицию. Вскоре его отпустили. Однако теперь мужчина больше не вернется на работу, так как его «ловкий» трюк с похищением не оценили не только полицейские, но и начальники. В следующий раз придется ему прогуливать работу старыми способами: притворяться больным или говорить, что в квартире трубу прорвало.

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