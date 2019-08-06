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    Шоу-биз

    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца

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    Анджелина Джоли - Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Анджелина Джоли
    Alexi Lubomirski, elle.com

    Актриса, активистка и многодетная мама появилась на обложке нового номера американского Elle

    Вместо интервью снимки сопроводила авторская колонка, в которой Анджелина Джоли порассуждала о роли женщины в истории и сегодня, ссылаясь на свою роль в фильме «Малефисента»:

    «Что такого в силе женщины, свободной душой и телом, что ее на протяжении веков считали опасной для общества? Десятки тысяч людей были казнены за магию («maleficia» с латинского переводится как «чары, магические действия» - прим. ред.), вспомните охоту на ведьм. Большинство их них были женщины».

    Анджелина пришла к выводу, что сегодня в мире идет та же охота, но на женщин, которые живут, как хотят, и не подстраиваются под общественные стандарты:

    «Женщин можно обвинить в том, что они хотят вести свободную половую жизнь, думать что угодно о политике и религии, одеваться иначе. Если бы я жила в более ранние времена, меня бы сожгли на костре сотни раз за то, что я была просто самой собой. Так смешно, что сегодня во многих странах девушка, которая свободно поет или танцует на публике, вызывает осуждение и находится практически вне закона».

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    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца
    Alexi Lubomirski, elle.com

    Джоли также вспомнила времена, когда только начинала работать Послом доброй воли ООН:

    «Мне было 20 с небольшим, я встречалась с беженцами во время гражданской войны в Сьерра-Леоне. Тогда я впервые поняла, насколько много еще в мире насилия, как от этого страдают люди. В помощи им я нашла цель своей жизни.

    Я часто говорю своим дочерям, что самое важное, что они могут делать, - развивать свой разум. Они могут надевать сколь угодно красивые платья, но нет ничего более привлекательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением»

    В блиц-опросе для журнала Джоли также призналась, что она любит коллекционировать книги, что ее любимая еда - шоколадки с чаем, а между сидячим и кочующим образом жизни она выбирает второе.

    Джерело: Hello!

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