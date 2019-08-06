Талантлива во всем: Анджелина Джоли написала авторскую колонку для американского глянца



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Анджелина Джоли Alexi Lubomirski, elle.com

Актриса, активистка и многодетная мама появилась на обложке нового номера американского Elle

Вместо интервью снимки сопроводила авторская колонка, в которой Анджелина Джоли порассуждала о роли женщины в истории и сегодня, ссылаясь на свою роль в фильме «Малефисента»:

«Что такого в силе женщины, свободной душой и телом, что ее на протяжении веков считали опасной для общества? Десятки тысяч людей были казнены за магию («maleficia» с латинского переводится как «чары, магические действия» - прим. ред.), вспомните охоту на ведьм. Большинство их них были женщины».

Анджелина пришла к выводу, что сегодня в мире идет та же охота, но на женщин, которые живут, как хотят, и не подстраиваются под общественные стандарты:

«Женщин можно обвинить в том, что они хотят вести свободную половую жизнь, думать что угодно о политике и религии, одеваться иначе. Если бы я жила в более ранние времена, меня бы сожгли на костре сотни раз за то, что я была просто самой собой. Так смешно, что сегодня во многих странах девушка, которая свободно поет или танцует на публике, вызывает осуждение и находится практически вне закона».

Джоли также вспомнила времена, когда только начинала работать Послом доброй воли ООН:

«Мне было 20 с небольшим, я встречалась с беженцами во время гражданской войны в Сьерра-Леоне. Тогда я впервые поняла, насколько много еще в мире насилия, как от этого страдают люди. В помощи им я нашла цель своей жизни.

Я часто говорю своим дочерям, что самое важное, что они могут делать, - развивать свой разум. Они могут надевать сколь угодно красивые платья, но нет ничего более привлекательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением»

В блиц-опросе для журнала Джоли также призналась, что она любит коллекционировать книги, что ее любимая еда - шоколадки с чаем, а между сидячим и кочующим образом жизни она выбирает второе.

Джерело: Hello!