В Испании представили коллекцию креативных свадебных платьев

Дизайнеры предложили клиентам и эпатажные, и роскошные варианты наряда для бракосочетания

Модный бренд Pronovias открыл неделю свадебной моды в Барселоне с новой коллекцией художественного руководителя Эрве Моро, сообщает «Главком». Коллекцию Atelier Pronovias 2019 представили в итальянском павильоне ярмарки. В этом году мероприятие вращается вокруг концепций садов и цветов. Вдохновляющая атмосфера сада Моне удивила

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Дизайнеры предложили клиентам и эпатажные, и роскошные варианты наряда для бракосочетания

Модный бренд Pronovias открыл неделю свадебной моды в Барселоне с новой коллекцией художественного руководителя Эрве Моро, сообщает «Главком».

Коллекцию Atelier Pronovias 2019 представили в итальянском павильоне ярмарки. В этом году мероприятие вращается вокруг концепций садов и цветов.

Вдохновляющая атмосфера сада Моне удивила всех, кто присутствовал на ежегодном мероприятии Pronovias. Романтичный сад, обрамленный прудом с водяными лилиями и сказочным мостом, стал подиумом для новой коллекции на 2019 год. Она получила название In Bloom. По аналогии с цветением садов, где свежесть, свет и цвет пропитывают каждый уголок.

«Это очень свежая и разнообразная коллекция, где невеста может быть самой собой, более естественной и омоложенной. То, что у нас есть, - это разнообразие. В коллекции есть предложения для девушек, которые хотят жениться как на пляже, так и в саду или в церкви», - сказал художественный руководитель фирмы Эрве Моро. Дизайнер также подчеркнул сочетание между природой и молодежью.

Модный показ посетили известные модели. В частности, Ирина Шейк, которая надела одно из платьев бренда, и Роки Барнс. Для каждого гостя бренд разработал специальные приглашения, к которым добавил стильный букет из лаванды.