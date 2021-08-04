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    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь

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    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь

    Опять нашкодили и изо всех сил изображают раскаяние

    Мы обожаем наших домашних питомцев не столько за их полезные качества, сколько за недостатки. Потому что в современной квартире не надо мышей ловить или овец пасти, а вот смешно бегать с игрушкой или надоедать ласками во время работы – это совсем другое.

    Не будь они такими неуклюжими, эмоциональными и забавными, мы бы и не заводили песиков и котиков. Но к всеобщему удовлетворению все как раз наоборот.

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    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь
    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь

    «Когда услышал, что я открываю пачку корма на кухне», «Он сильно удивлен, но пока не может понять, чему именно», «Просто сидит в этой позе уже около минуты, а я смеюсь», «Новые технологии пока не могут заменить старую добрую охрану», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь