Курьезные фото хвостатых балбесов, которые развлекают всех вокруг, абсолютно не напрягаясь

Опять нашкодили и изо всех сил изображают раскаяние

Мы обожаем наших домашних питомцев не столько за их полезные качества, сколько за недостатки. Потому что в современной квартире не надо мышей ловить или овец пасти, а вот смешно бегать с игрушкой или надоедать ласками во время работы – это совсем другое.

Не будь они такими неуклюжими, эмоциональными и забавными, мы бы и не заводили песиков и котиков. Но к всеобщему удовлетворению все как раз наоборот.

«Когда услышал, что я открываю пачку корма на кухне», «Он сильно удивлен, но пока не может понять, чему именно», «Просто сидит в этой позе уже около минуты, а я смеюсь», «Новые технологии пока не могут заменить старую добрую охрану», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.