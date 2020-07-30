«Чуть мозг не сломал»: снимок обнимающейся пары запутал соцсети



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Из-за одной детали обычный кадр превратился в настоящую оптическую иллюзию

Порой необычные совпадения или случайности способны ввести в заблуждение тысячи и даже сотни тысяч людей. Именно так произошло с обычной фотографией пары, обнимающейся на берегу моря. Как только снимок был опубликован, он тут же разлетелся по всем соцсетям. Все дело в положении ног людей на фото. С первого раза почти нереально понять, где чьи конечности.

И действительно, из-за одной детали обычный кадр превратился в настоящую оптическую иллюзию, разгадать которую с первого раза получается не у каждого:

«Аааааа, я смотрю на фото уже 10 минут и все равно не могу сообразить, что к чему», «Очень интересно, но ничего не понятно», «У меня мозг сейчас сломается», «Я сначала ничего не понял, а потом опять ничего не понял», «Да подумаешь, матрица шалит, не впервой».

К счастью, среди комментаторов нашлись внимательные уникумы, которые смогли разгадать секрет фотографии:

«Все дело в шортах парня. Они просто двухцветные (черные и белые), а шорты девушки даже не видно, только ее ноги», «Да, у него просто двухцветные шорты», «Фух, спасибо, если бы не вы, то голова у меня бы точно задымилась».

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.