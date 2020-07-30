  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)

    • Розсилка
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)

    Нана — звезда китайских соцсетей, на нее подписано более 78 тысяч человек

    Весь мир без ума от кошек. И людей нельзя в этом винить, ведь устоять перед пушистыми почти нереально. Особенно когда они такие же эмоциональные, как героиня нашего материала. Кошка по кличке Нана, живущая в Китае, в прошлой жизни точно была актрисой драматического театра, в этом можно убедиться, взглянув на выражение ее смешной морды.

    Нана — звезда китайских соцсетей, на нее подписано более 78 тысяч человек. Это не так много, учитывая ее харизму и эмоциональность, достойную самых популярных мемов.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)
    Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)

    Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

    Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

     Читайте также: Больше месяца не появлялась в соцсетях. Куда исчезла Елена Зеленская?
    социальная сеть кот курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ