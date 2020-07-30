Драматичная кошка покорила интернет эмоциями, достойными «Оскара» (фото)



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Нана — звезда китайских соцсетей, на нее подписано более 78 тысяч человек

Весь мир без ума от кошек. И людей нельзя в этом винить, ведь устоять перед пушистыми почти нереально. Особенно когда они такие же эмоциональные, как героиня нашего материала. Кошка по кличке Нана, живущая в Китае, в прошлой жизни точно была актрисой драматического театра, в этом можно убедиться, взглянув на выражение ее смешной морды.

Нана — звезда китайских соцсетей, на нее подписано более 78 тысяч человек. Это не так много, учитывая ее харизму и эмоциональность, достойную самых популярных мемов.

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.