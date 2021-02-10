Девушка сделала маску для лица из куркумы и стала посмешищем в сети (видео)

Девушка смыла маску и обнаружила, что стала похожей на луну

Лорен слишком поздно вспомнила о том, что эта специя также используется и в окрашивании

За время карантина коже приходится справляться с различным стрессом, который сказывается на ней не лучшим образом. А для Лорен Джей из Шотландии внешний вид особенно важен, ведь она работает на круизных лайнерах, развлекая гостей песнями и танцами. И в последнее время на лице девушки начали появляться неприятные высыпания, поэтому она обратилась к самому лучшему советчику — Гуглу, пишет The Sun.

Там она обнаружила прекрасную маску для лица, которая уберет воспаления и увлажнит кожу, а ингредиенты можно найти на любой кухне. Лорен нанесла чудо-средство с куркумой на лицо, проходила так некоторое время и лишь затем обратила внимание, что ее руки покрасились в желтый цвет. Девушка смыла маску и обнаружила, что стала похожей на луну. После долгих усилий Лорен удалось стать более-менее похожей на себя прежнюю, однако желтизна с лица не ушла.

Девушка записала о своих злоключениях видео в TikTok, где рассказала, как сильно она сглупила, забыв, что куркума является природным красителем. Она добавила, что вечером ей предстоял поход в магазин с отцом, поэтому она попыталась все скрыть макияжем. Даже через густой слой тонального крема на лице Лорен проступала куркума, поэтому девушка надела желтую блузку, чтобы она отвлекала внимание.

Ролик девушки набрал 1,1 млн просмотров, а в комментариях пользователи Сети принялись шутить над бедной девушкой и ее забывчивостью.

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