Есть порох в пороховницах: фото активных дедушек, которые дадут фору своим внукам



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Собрали для вас фото крутых дедуль, которые остались молоды душой, несмотря ни на что

Старость в обществе воспринимается, как что-то ужасное, серое и унылое. А вот дедули из данного материала доказывают, что только от самого человека зависит, как будет выглядеть его жизнь на пенсии.

Они переодеваются в смешные костюмы, показывают акробатические трюки и веселят окружающих смешными футболками — собрали для вас фото крутых дедуль, которые остались молоды душой, несмотря ни на что.

«Сегодня я увидел, что мой дедушка купил себе игровой гоночный стенд, и он лучше, чем у меня и моих друзей. Дедушка играет только в iRacing»

«50 лет. Толстый. С диабетом. Впереди тебя», «Кто-то уступил моему дедушке место в метро. В ответ он сделал так», «Бывших пилотов не бывает», «У моей подруги была свадьба в средневековом стиле. Вот как нарядился ее дедушка», «Мой дедуля был принцессей Леей на Хеллоуин», - комментируют фото пользователи сети.

Также «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.