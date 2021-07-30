  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Подборка простых кулинарных лайфхаков, которые выручат вас на кухне

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка простых кулинарных лайфхаков, которые выручат вас на кухне

    «Чугунную сковороду можно использовать вместо камня для пиццы»

    Часто приготовление еды кажется настолько сложным процессом, что пропадает всякое желание вообще появляться на кухне. То приходится тратить на готовку слишком много времени, то под рукой не обнаруживается подходящего продукта, да и вообще невозможно сделать все красиво и аккуратно!

    Но не переживайте, нам повезло — к счастью, опытные пользователи всегда готовы помочь и щедро делятся со всеми своими кулинарными советами по освоению кухни. Например, вот такими.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Специальный нож для разрезания яблок подходит и для других продуктов
    Очень хотелось хот-дог, но не было булочки. Картофелина отлично подошла
    Я нарезаю бекон и замораживаю по порциям, чтобы не надо был срочно съедать целую пачку
    При готовке мяса очень удобно использовать пергаментную бумагу
    Ситечко для чая — идеальный способ равномерно посыпать что-либо мукой, крахмалом или пудрой
    Вы медленно едите и боитесь, что завтрак слишком быстро остынет?
    Разрежьте замороженную пиццу на части — теперь не обязательно будет разогревать её целиком
    Чугунную сковороду можно использовать вместо камня для пиццы
    Экстремальное решение для тех, кому очень тяжело пользоваться мельницей для специй
    В вафельнице получается отличный сыр-гриль
    Если вы хотите запечь бейглы, а сыр плавится и вытекает из середины, накройте её чем-нибудь
    Если у вас есть сковорода со съёмным дном, используйте его для равномерной прожарки
    Когда вдруг закончились панировочные сухари
    Кто-нибудь ещё так делает или я один такой безумец?
    Чизкейк пошёл трещинами? Украсьте его!
    Гениальная и простая конструкция для пакетиков

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

    Читайте также: Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Теги: здоровое питание курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка простых кулинарных лайфхаков, которые выручат вас на кухне