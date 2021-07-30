Подборка простых кулинарных лайфхаков, которые выручат вас на кухне

«Чугунную сковороду можно использовать вместо камня для пиццы»

Часто приготовление еды кажется настолько сложным процессом, что пропадает всякое желание вообще появляться на кухне. То приходится тратить на готовку слишком много времени, то под рукой не обнаруживается подходящего продукта, да и вообще невозможно сделать все красиво и аккуратно!

Но не переживайте, нам повезло — к счастью, опытные пользователи всегда готовы помочь и щедро делятся со всеми своими кулинарными советами по освоению кухни. Например, вот такими.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.