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    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение

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    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение

    Малыш, у которого родимое пятно в форме сердца и девушка с синдромом кошачьего глаза.

    Каждый живущий на планете человек по-своему уникален. За это стоит сказать спасибо матушке-природе и генетике. А люди из нашего материала так и вовсе обладают некоторыми особенностями во внешности, которые способны поразить любого.

    Необычные глаза и родимые пятна замысловатых форм — собрали самые интересные снимки людей, которые могут похвастаться уникальными генетическими аномалиями.

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    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение
    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

    Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

    «Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение