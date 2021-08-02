Курьезные фото людей «с изюминкой», чья внешность поражает воображение

Малыш, у которого родимое пятно в форме сердца и девушка с синдромом кошачьего глаза.

Каждый живущий на планете человек по-своему уникален. За это стоит сказать спасибо матушке-природе и генетике. А люди из нашего материала так и вовсе обладают некоторыми особенностями во внешности, которые способны поразить любого.

Необычные глаза и родимые пятна замысловатых форм — собрали самые интересные снимки людей, которые могут похвастаться уникальными генетическими аномалиями.

Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

«Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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