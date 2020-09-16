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    Курьез

    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)

    • Розсилка
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)

    Собрали для вас фотографии от людей, которые столкнулись с невезением лицом к лицу

    Наверное, каждый когда-либо сталкивался с ситуациями, когда за что бы ты ни брался, всё идёт наперекосяк. Закон подлости начинает работать на полную катушку, а удары судьбы словно бы поджидают за каждым углом. Мы собрали для вас фотографии от людей, которые столкнулись с невезением лицом к лицу. Ну что же, со всеми бывает!

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    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)
    Эти люди лицом к лицу столкнулись с невезением и ощутили всю его боль (фото)

     «Я ждал этого 3 месяца», «Взял наушники в 14-часовую поездку и забыл, что в моём телефоне нет разъёма для них», «Сегодня, убираясь и собирая вещи для переезда, я задел дверцу духовки и разбил стекло», «Завтра заканчивается срок аренды квартиры, в которой я жил 2 года. Придётся попрощаться с залогом», «Когда вы фотографируете тигровую акулу, а она уплывает с вашей камерой», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    фотография кот животные
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