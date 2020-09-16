Эти нахальные коты бесцеремонно приструнили собак в доме: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Есть такой стереотип, что между этими животными всегда вражда, и некоторые представители этот стереотип подтверждают

«Как кошка с собакой» — распространенный фразеологизм, значение которого даже пояснять не нужно: всем сразу ясно, что так говорят о людях, которые постоянно ругаются и ссорятся. Да, есть такой стереотип, что между этими животными всегда вражда, и некоторые представители этот стереотип подтверждают.

Однако в этой борьбе преимущество не всегда на стороне собак, порой кошки доказывают, что они тут главные.

«Коту не нравится, когда пес пытается с ним играть», «Купили псу ортопедическую кровать, поскольку он стареет. Но он боится кота», «Кошка знает, что это собачья лежанка, но ее не волнует», «Мне нужно защищать собаку от кошек, пока она ест. В противном случае они прогоняют ее и все съедят сами», «Доминирующий кот и хороший песик», «Кошки вообще частенько выбирают для сна не свои лежанки, а собачьи, и несчастным друзьям человека остается только смотреть на хозяев грустными глазами. Взгляните сами!», «Собака хочет подняться по лестнице на кровать, но кот отказывается двигаться, - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.