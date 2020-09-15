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    Курьез

    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)

    • Розсилка
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)

    На волне интернет-популярности девушка завела котику личный аккаунт в Instagram, в котором можно полюбоваться на уникальную стрижку кота с разных ракурсов

    Пожалуй, с каждым жителем планеты однажды случалась ужасная стрижка. Животным еще хуже: они не могут выбрать прическу сами, поэтому вынуждены отдаваться на милость хозяину и грумеру. Этим воспользовался владелец кота по кличке Оливер и решил пошутить: он отвез животное к парикмахеру и попросил сделать нечто особенное. Теперь супруга шутника грозится его убить, а один взгляд на кота вызывает гомерический смех.

    Эту веселую историю рассказала в Twitter девушка по имени Кэйтлин Кристин (Caitlin Christine‏), и там же она опубликовала реакцию мамы на шутку отца. Пост стал мегапопулярным, собрав почти 400 тысяч лайков и свыше 100 тысяч ретвитов. На публикацию обратило внимание издание BoredPanda.

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    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)
    Хозяин кота сделал питомцу чудовищно смешную стрижку и стал звездой интернета (фото)

    Там же микроблогерша опубликовала скриншот сообщения своей матери о стрижке кота Оливера, и ее реакция оказалось очень бурной.

    Кот действительно выглядит весьма странно, однако тысячи пользователей решили, что это аванград, и объявили Оливера законодателем новой моды.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    фотография кот
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