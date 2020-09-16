Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото



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Вот представьте, разрезаете вы, например, тыкву, а в ней прорастают стебельки новых тыкв

Вы боитесь растений? Довольно странный вопрос, но, вполне возможно, что после просмотра фотографий, которые мы для вас приготовили, некоторые опасения у вас появятся. Вот представьте, разрезаете вы, например, тыкву, а в ней прорастают стебельки новых тыкв.

Выглядит это и удивительно, и завораживающе, и немного крипово. Смотрите сами, как семена начинают прорастать прямо внутри некоторых плодов.

«Этим утром я разрезал яблоко пополам и обнаружил, что внутри него начали прорастать семена», «Это явление называется вивипарией или живорождением у растений. Вивипария — прорастание семян в плодах, которые ещё не созрели и не утратили свою связь с материнским растением», «Семена помидора проросли прямо в помидоре», «Разрезаю пополам лимон с моего двора, чтобы найти семена, которые уже прорастают», - коммн

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