  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото

    • Розсилка
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото

    Вот представьте, разрезаете вы, например, тыкву, а в ней прорастают стебельки новых тыкв

    Вы боитесь растений? Довольно странный вопрос, но, вполне возможно, что после просмотра фотографий, которые мы для вас приготовили, некоторые опасения у вас появятся. Вот представьте, разрезаете вы, например, тыкву, а в ней прорастают стебельки новых тыкв.

     Выглядит это и удивительно, и завораживающе, и немного крипово. Смотрите сами, как семена начинают прорастать прямо внутри некоторых плодов.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото
    Когда семена не стали ждать и проросли прямо внутри плодов: удивительные фото

     «Этим утром я разрезал яблоко пополам и обнаружил, что внутри него начали прорастать семена», «Это явление называется вивипарией или живорождением у растений. Вивипария — прорастание семян в плодах, которые ещё не созрели и не утратили свою связь с материнским растением», «Семена помидора проросли прямо в помидоре», «Разрезаю пополам лимон с моего двора, чтобы найти семена, которые уже прорастают», - коммн

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    фотография растение
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies