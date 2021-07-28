Эти малыши организовали своим родителям изощренный тест на выдержку. Курьезные фото

Просто напоминание, почему нужно прятать свои дорогие устройства подальше от детей

Детская непосредственность всегда умиляет и даже иногда заставляет задуматься о восприятии жизни в целом. Но они познают этот мир и тут без провальных решений не обойтись, а непосредственность только подталкивает на безумные поступки.

Со стороны это выглядит забавно, но все родители в один голос подтвердят, что подобные выходки прямо таки проверяют их нервы на прочность.

«У него есть очень много игрушек, но он предпочитает играть с луковицей», «Ребенок наивно полагает, что если так резать пиццу, то ее будет больше», «Просто напоминание, почему нужно прятать свои дорогие устройства подальше от детей», «Играть с дочкой в прятки не очень сложно», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.