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    Эти малыши организовали своим родителям изощренный тест на выдержку. Курьезные фото

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    Эти малыши организовали своим родителям изощренный тест на выдержку. Курьезные фото

    Просто напоминание, почему нужно прятать свои дорогие устройства подальше от детей

    Детская непосредственность всегда умиляет и даже иногда заставляет задуматься о восприятии жизни в целом. Но они познают этот мир и тут без провальных решений не обойтись, а непосредственность только подталкивает на безумные поступки.

    Со стороны это выглядит забавно, но все родители в один голос подтвердят, что подобные выходки прямо таки проверяют их нервы на прочность.

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    Папа заметил, что 3-летняя дочка тайком спряталась в чемодан, и решил ей подыграть, закрыл и покатал по району
    Просто напоминание, почему нужно прятать свои дорогие устройства подальше от детей
    Что делает малыш, когда заканчивается туалетная бумага, но он знает, где новая?
    У него есть очень много игрушек, но он предпочитает играть с луковицей
    “Этот ребенок в аэропорту меня ужасно раздражает”
    Зато сильный растет, хоть какое-то утешение
    Ребенок наивно полагает, что если так резать пиццу, то её будет больше
    По условиям игры один прячет игрушку в доме, другой ищет. Не могу сказать, что ребенок ответственно подошел к вопросу.
    Котик вежливый и не может отказать соседской девочке, которая считает, что он её любит
    Отчаянная попытка помочь маме со стиркой
    “Играть с дочкой в прятки не очень сложно”
    И смысл вешать доску, если детям все равно интереснее рисовать на обоях
    «Не съем, так понадкусываю!» – как это выглядит в реальности
    Мама разрешила сыну налить сироп самостоятельно. Получилась сиропная похлебка с блинами.
    Дети подумали, что без проводов AirPods «умерли» и они их «похоронили» на заднем дворе
    Папиной реакции не хватило, детская ручонка залезла к нему в тарелку

    «У него есть очень много игрушек, но он предпочитает играть с луковицей», «Ребенок наивно полагает, что если так резать пиццу, то ее будет больше», «Просто напоминание, почему нужно прятать свои дорогие устройства подальше от детей», «Играть с дочкой в прятки не очень сложно», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти малыши организовали своим родителям изощренный тест на выдержку. Курьезные фото