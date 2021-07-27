Этих котиков не на шутку разозлили и теперь лучше к ним не приближаться. Курьезные фото

Когда просто хотел намочить кота, чтобы он не так страдал от жары, а в итоге получил злейшего врага!»

Чем более высокоразвито существо, тем меньше оно жаждет насилия и конфликтов. Потому что прекрасно понимает – может быть очень больно и обидно. Так что лучше избежать такой ситуации, предупредить оппонента, напугать. Авось и сработает. С домашними котиками это тоже работает, а как они умеют обозначать границы дозволенного, смотрите далее.

«Я просто хотел намочить кота, чтобы он не так страдал от жары. В итоге получил злейшего врага!», «Ей очень нравится это покрывало, просто так его постирать не получится», «Ну сколько тебя можно ждать?», «Где ваше воспитание? Нельзя так бесцеремонно хватать за хвост!», «Это фото нужно разместить в словаре рядом со словом “злость”», «Когда хочется поскандалить, повод найдется всегда», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.