У мужчин есть свой особый подход к отцовству, и иногда это очень весело. Курьезные фото

Когда он любит своих детей и компьютерные игры

Женщины и мужчины часто по-разному смотрят на многие вещи, и воспитание детей в их числе. Если мамы обычно беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребенка даже на секунду, то папы чаще показывают себя как расслабленные родители, готовые целиком посвятить себя совместному отдыху и задору!

Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения вечных родительских проблем и, кажется, сами развлекаются наравне с ребенком. Давайте посмотрим на этих креативных и веселых отцов!

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.