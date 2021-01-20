Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram

«Зачем загорать, если можно раскрасить себя под апельсин в фотошопе», - комментируют фото пользователи сети

Если очень-очень много времени проводить в соцсетях, то понятия о красоте могут сильно поменяться. И, судя по всему, люди из нашего материала пересидели в Instagram, иначе как ещё объяснить их провальные попытки отфотошопить свои снимки.

Тот случай, когда хотели впечатлить подписчиков, но на деле опозорились на весь интернет.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.