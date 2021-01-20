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    Курьез

    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram

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    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram

    «Зачем загорать, если можно раскрасить себя под апельсин в фотошопе», - комментируют фото пользователи сети

    Если очень-очень много времени проводить в соцсетях, то понятия о красоте могут сильно поменяться. И, судя по всему, люди из нашего материала пересидели в Instagram, иначе как ещё объяснить их провальные попытки отфотошопить свои снимки.

    Тот случай, когда хотели впечатлить подписчиков, но на деле опозорились на весь интернет.

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    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram
    Курьезные фото людей с плохим вкусом, которые опозорились на весь Instagram

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

     Читайте также: Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Теги: самые сексуальные шоу-бизнес шутки курьез
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