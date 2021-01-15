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    Курьез

    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)

    • Розсилка
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)

    Каждый снимок пухлого пушистика набирает десятки тысяч лайков и восторженных комментариев

    С трудом верится, но когда-то этот очаровательный кот из-за нелепой случайности или людской жестокости оказался на улице. Его нынешние хозяева наткнулись на него, возвращаясь с работы.

    «Мы увидели его у входа в наш дом. Рыжий был похож на домашнего кота, который понятия не имеет, как выживать на улице: он просто сидел на месте и ничего не делал», — рассказали хозяева котика порталу Bored Panda.

    Небезразличные люди попытались найти хозяев питомца, но никто не откликнулся на их объявление. Так в семье появился кот по кличке Рыжий, который быстро завоевал любовь всех домочадцев.

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    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)
    Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)

    Чуть позже котику завели отдельный Instagram-аккаунт, на который в данный момент подписаны более 60 тысяч человек. Подписчики Рыжего без ума от его грации, внешнего вида и обаяния.

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    Теги: шутки кот курьез
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