Этот обожающий снег пухлый кот покорит вас восхитительной внешностью (фото)

Каждый снимок пухлого пушистика набирает десятки тысяч лайков и восторженных комментариев

С трудом верится, но когда-то этот очаровательный кот из-за нелепой случайности или людской жестокости оказался на улице. Его нынешние хозяева наткнулись на него, возвращаясь с работы.

«Мы увидели его у входа в наш дом. Рыжий был похож на домашнего кота, который понятия не имеет, как выживать на улице: он просто сидел на месте и ничего не делал», — рассказали хозяева котика порталу Bored Panda.

Небезразличные люди попытались найти хозяев питомца, но никто не откликнулся на их объявление. Так в семье появился кот по кличке Рыжий, который быстро завоевал любовь всех домочадцев.

Чуть позже котику завели отдельный Instagram-аккаунт, на который в данный момент подписаны более 60 тысяч человек. Подписчики Рыжего без ума от его грации, внешнего вида и обаяния.