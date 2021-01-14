От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед

«Выглядит как серьезный повод не идти на работу»

У зимы существует несколько режимов, один из которых — легкий снежок в сочетании с приятным морозцем, которые так и манят выйти за дверь и прогуляться по улице. А второй вариант этого времени года — сугробы по колено, замерзшие градусники и покрывшиеся инеем ресницы.

В такие моменты на снег хочется смотреть исключительно из окна, по шею зарывшись в одеяло. Ведь мощный мороз и снег способны на многое!

Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.