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    Курьез

    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед

    • Розсилка
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед

    «Выглядит как серьезный повод не идти на работу»

    У зимы существует несколько режимов, один из которых — легкий снежок в сочетании с приятным морозцем, которые так и манят выйти за дверь и прогуляться по улице. А второй вариант этого времени года — сугробы по колено, замерзшие градусники и покрывшиеся инеем ресницы.

    В такие моменты на снег хочется смотреть исключительно из окна, по шею зарывшись в одеяло. Ведь мощный мороз и снег способны на многое!

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    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед
    От одного взгляда на эти «морозные» фотографии вам захочется поплотнее закутаться в плед

    Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.

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    Теги: шутки снегопад курьез
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