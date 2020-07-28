Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предлагаем вам взглянуть на дизайнерские решения, которые противоречат логике и здравому смыслу

В профессии дизайнера очень важна развитая фантазия и оригинальность. Главное для дизайнеров — при создании различных вещей и проектов не потерять связь с реальностью. Иначе получаются очень странные и забавные предметы одежды или интерьера, которые только и годятся для высмеивания в Сети.

Предлагаем вам взглянуть на дизайнерские решения, которые противоречат логике и здравому смыслу.

«Автобусные всадники без головы», «У детей, конечно, бывает голова больше тела, но не настолько», «Отвратительная концепция», «В аду именно такой дом заготовлен для перфекционистов», «Выглядит очень опасно», - комментирую фото пользователи сети.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.