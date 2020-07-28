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    Курьез

    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике

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    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике

    Предлагаем вам взглянуть на дизайнерские решения, которые противоречат логике и здравому смыслу

    В профессии дизайнера очень важна развитая фантазия и оригинальность. Главное для дизайнеров — при создании различных вещей и проектов не потерять связь с реальностью. Иначе получаются очень странные и забавные предметы одежды или интерьера, которые только и годятся для высмеивания в Сети.

    Предлагаем вам взглянуть на дизайнерские решения, которые противоречат логике и здравому смыслу.

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    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике
    Дизайнерские решения, при принятии которых забыли о логике

    «Автобусные всадники без головы», «У детей, конечно, бывает голова больше тела, но не настолько», «Отвратительная концепция», «В аду именно такой дом заготовлен для перфекционистов», «Выглядит очень опасно», - комментирую фото пользователи сети.

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

    фотография шутки курьез дом животные
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