Фото бедолаг, которые не воспринимали солнце всерьез и поплатились за это



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Как только у вас появится желание выйти в жару без крема от загара, то посмотрите на эти фотографии

Лето так и манит людей на улицу, а в хорошую погоду там хочется оставаться как можно дольше. Но вот только без солнцезащитного крема не стоит высовывать носа за дверь, ведь солнце не щадит тех, кто не стал с ним считаться. Всего за пару часов можно обгореть так, что одной сметаной вы не отделаетесь.

Как только у вас появится желание выйти в жару без крема от загара, то посмотрите на фотографии бедолаг, которые уже так сделали, и подумайте, а хотите ли вы оказаться на их месте?

«Полоски явно останутся с ним надолго», «Мой друг отказался от помощи в нанесении крема от загара», «Картошечный загар», «Тех, кто носит перчатки летом, видно издалека», «Часы оставили свой след», «Побрил голову и целый день ходил с банданой на лбу. Результат — шикарная линия загара», - комментируют фото пользователи сети.

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