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    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле

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    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле

    Выглядит так реалистично, что становится немного не по себе

    Сегодня мы познакомим вас с удивительными работами знаменитой визажистки из Ванкувера. Ее зовут Мими Чой, она ведет страницу в Инстаграме, за которой следят более 1,3 миллиона подписчиков. Мими делает не простые макияжи — она настоящий мастер создания иллюзий и не только на лице: она превращает свои руки и ноги в совсем иное без фотошопа и магии!

    Мими Чой — мастер создания макияжа-иллюзии. Она мастерски превращает руки и ноги в нечто необычное. Как видите, это не фотошоп и не возможности обработки, все изображение Мими Чой создает при помощи грима. И выглядит это очень реалистично. Работы талантливой визажистки, которые она выполняет на своем лице, можно увидеть в этой подборке. Настоящее вдохновение!

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    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле
    Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле

    Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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