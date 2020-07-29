Жутко реалистично. Визажистка создает невероятные иллюзии на своем теле



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Выглядит так реалистично, что становится немного не по себе

Сегодня мы познакомим вас с удивительными работами знаменитой визажистки из Ванкувера. Ее зовут Мими Чой, она ведет страницу в Инстаграме, за которой следят более 1,3 миллиона подписчиков. Мими делает не простые макияжи — она настоящий мастер создания иллюзий и не только на лице: она превращает свои руки и ноги в совсем иное без фотошопа и магии!

Мими Чой — мастер создания макияжа-иллюзии. Она мастерски превращает руки и ноги в нечто необычное. Как видите, это не фотошоп и не возможности обработки, все изображение Мими Чой создает при помощи грима. И выглядит это очень реалистично. Работы талантливой визажистки, которые она выполняет на своем лице, можно увидеть в этой подборке. Настоящее вдохновение!

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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