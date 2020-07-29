Милые альпака с длинными ресничками и огромными глазками покорят кого угодно (фото)



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Альпака — горное животное, которое вполне можно назвать одомашненным из-за его кроткого нрава и пугливости

Если вам необходим заряд положительных эмоций, чей-то трепетный взгляд и мягкая шёрстка, то вам определённо нужно взглянуть на альпака! Очаровательное животное семейства верблюдовых, которое отличается лаской и безобидностью, непременно поднимет вам настроение и растопит сердце даже самым не сентиментальным натурам.

Сегодня мы собрали для вас подборку с фотографиями этих милашных животных, чтобы вы могли ими как следует насладиться!

Альпака — горное животное, которое вполне можно назвать одомашненным из-за его кроткого нрава и пугливости. Питается альпака травянистыми растениями и листьями, а если живёт с людьми, то очень любит полакомиться морковкой.

Если альпака привыкла к человеку, то без проблем подпустит его к себе. Её характер можно назвать покладистым, дружелюбным и даже игривым. Альпака очень забавное животное!

Так как альпака — родственники верблюдов, то они тоже умеют плеваться, но только друг в друга, и только в случае опасности, чтобы защитить себя или своих детей. В людей они плеваться не станут.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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