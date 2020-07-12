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    Шоу-биз

    В сети появился рейтинг лучших злодеев из фильмов Marvel

    • Розсилка
    В сети появился рейтинг лучших злодеев из фильмов Marvel

    Попробуйте угадать, на какой строчке оказался персонаж из «Черной пантеры»

    Редактор популярного на Западе издания Collider решил составить рейтинг самых лучших и худших злодеев из фильмов студии Marvel. Получилось весьма неоднозначно, ведь самым популярным представителем сил зла внезапно оказался Эрика Киллмонгер в исполнении Майкла Бакари Джордана из фильма «Черная пантера». Автор считает, что именно этот злодей получился лучшим, ведь его мотивация мести вполне очевидна, а зрители даже сочувствуют антагонисту. Разумеется, темный цвет кожи персонажа никак не помог ему занять первое место.

    На втором месте Локи из «Мстителей» и «Тора». Хотя персонаж не воспринимается олицетворением зла и ему легко симпатизировать. Третье место занимает Эдриан Тумс или Стервятник из «Человека-паука: Возвращение домой».

    Худшими же злодеями оказались Эмиль Блонский из «Невероятного Халка» и Хлыст из «Железного человека – 2».

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