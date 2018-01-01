Ирина Луценко рассмешила своим «пальто третьего тысячелетия»

Народная избранница уверена, что ее наряды должен помнить каждый

В ходе торжественного мероприятия в Украинском доме в Киеве народный депутат Ирина Луценко оказалась в центре внимания. Она оставила свое пальто в гардеробе, при этом отказавшись взять номерок, пишет «Главком». «Думаю, вы меня и так узнаете», - сказала Луценко гардеробщице, когда та протянула ей номерок. После этого

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Ирина Луценко

Народная избранница уверена, что ее наряды должен помнить каждый

В ходе торжественного мероприятия в Украинском доме в Киеве народный депутат Ирина Луценко оказалась в центре внимания. Она оставила свое пальто в гардеробе, при этом отказавшись взять номерок, пишет «Главком».

«Думаю, вы меня и так узнаете», - сказала Луценко гардеробщице, когда та протянула ей номерок. После этого она развернулась и ушла. Свидетелем этого курьеза оказался журналист Денис Рафкальский, который написал об этом в Facebook.

«Помнишь И.Луценко - помни и ее пальто. Комментарии гардеробщиц на сказанное оставлю за кадром», - завершил он свой пост. В комментариях он добавил, что это пальто отделано мехом норки.

Другие комментаторы не упустили возможности посмеяться над этим курьезом. Некоторые прозвали наряд Ирины Луценко «пальто третьего тысячелетия», намекая на титул «Женщина III тысячелетия», который она получила в конце прошлого года.