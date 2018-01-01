Стал известен дизайнер свадебного платья для Меган Маркл

Невеста принца Гарри готовит свой наряд в строжайшей секретности

Невеста британского принца Гарри Меган Маркл определилась с дизайнером, который изготовит для нее свадебное платье. Имя автора наряда остается в секрете, чтобы интерес общественности не помешал работе. Однако примерками уже активно занялась ее подруга и стилист Джессика Малруни. В частности, Джессика была ответственна за внешний вид Маркл во время



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Меган Маркл

Невеста принца Гарри готовит свой наряд в строжайшей секретности

Невеста британского принца Гарри Меган Маркл определилась с дизайнером, который изготовит для нее свадебное платье. Имя автора наряда остается в секрете, чтобы интерес общественности не помешал работе. Однако примерками уже активно занялась ее подруга и стилист Джессика Малруни.

В частности, Джессика была ответственна за внешний вид Маркл во время ее последних светских выходов. Напомним, ее стиль собрал множество положительных отзывов общественности.

«Джессика отвечала за несколько последних выходов Маркл, включая ее образ в день объявления о помолвке, а теперь помогает с организацией свадьбы. Они провели секретную встречу в Кенсингтонском дворце с дизайнером и рассмотрели уже десяток дизайнов, и сейчас выбирают лучший. Будущая невеста хочет надеть что-то простое, изысканное и очень элегантное», – репортер и биограф королевской семьи Омид Скоби.

Напомним, церемония бракосочетания состоится 19 мая в Виндзорском замке. В платье Маркл будут использованы ее любимые элементы: вышивка и рукава. В данный момент о платье и дизайнере Меган знают только несколько людей, и даже принцу Гарри не разрешено присутствовать на примерках.

Согласно предварительным подсчетам, свадьба принца Гарри с Меган Маркл принесет экономике Великобритании почти полмиллиарда фунтов стерлингов.

Джерело: 24 канал