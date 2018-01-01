Агентство NASA закрило акаунти в соцмережах через припинення роботи уряду США

Уся публічна активність NASA та заходи були скасовані або перенесені до подальшого повідомлення

Американське національне агентство з аеронавтики NASA закрило свої облікові записи у соцмережах через тимчасове призупинення роботи уряду США. Про це NASA повідомило у Twitter. «Вибачте, але ми не будемо твітити/відповідати на повідомлення під час припинення роботи уряду. Також уся публічна активність NASA та заходи були скасовані



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Офіс NASA

Уся публічна активність NASA та заходи були скасовані або перенесені до подальшого повідомлення

Американське національне агентство з аеронавтики NASA закрило свої облікові записи у соцмережах через тимчасове призупинення роботи уряду США.

Про це NASA повідомило у Twitter.

«Вибачте, але ми не будемо твітити/відповідати на повідомлення під час припинення роботи уряду. Також уся публічна активність NASA та заходи були скасовані або перенесені до подальшого повідомлення. Ми повернемося, як тільки це буде можливо. Вибачте за незручності», - зазначили в агенції.

Ідентичні повідомлення NASA опублікувала у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, компанія SpaceX перенесе тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.

У понеділок ввечері стало відомо, що американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого «шатдауну».

Уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.