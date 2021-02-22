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    Как мороженое эскимо. В Саудовской Аравии сначала выпал снег, а потом его засыпало песком (видео)

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    Как мороженое эскимо. В Саудовской Аравии сначала выпал снег, а потом его засыпало песком (видео)

    Песок пустыни окутал снег на высотах Табука

    В регионе Табук Саудовской Аравии снег выпал впервые за 50 лет. А потом его засыпало песком с дюн. Теперь это все похоже на пломбир в шоколаде, и местные жители в восторге.

    Видео с несъедобным эскимо появляются в Twitter, TikTok и других социальных сетях.

    «Чрезвычайно редкое зрелище! Словно сливочное мороженое, покрытое шоколадом. Песок пустыни окутал снег на высотах Табука после песчаной бури в регионе. Слава Творцу!», — пишет арабский канал о погоде в Twitter.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: Саудовская Аравия курьез
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