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    Как победить тягу к сладкому. Диетолог дала эффективный совет

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    Как победить тягу к сладкому. Диетолог дала эффективный совет

    Другой хорошей добавкой в рацион станут бобовые

    Одна из ведущих диетологов Индии Руджута Дивекар (Rujuta Diwekar) рассказала, как побороть тягу к сладкому. Ее советы приводит The Times of India.

    Дивекар считает, что в первую очередь нужно научиться разделять естественный голод и мимолетную тягу к еде, которая чаще всего имеет психологическое происхождение. В большинстве случаев люди едят сладкое именно испытывая мнимый голод, даже когда сыты. Чтобы избежать этого, она советует внимательно следить за уровнем жидкости в организме и лучше высыпаться.

    Также диетолог рекомендует употреблять домашние соленья, являющиеся отличными пребиотиками. Они способствуют росту количества полезных бактерий в кишечнике, которые, в свою очередь, помогают поддерживать правильный уровень сахара в крови и снижают тягу к сладкому.

    Другой хорошей добавкой в рацион станут бобовые. Они содержат много белка и клетчатки, за счет чего человек дольше остается сытым и испытывает меньше потребности в сахаре.

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    Теги: здоровое питание еда
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    Как победить тягу к сладкому. Диетолог дала эффективный совет