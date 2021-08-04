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    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)

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    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)

    И это лишь малая часть чудес

    Для некоторых людей наверняка станет открытием, что вязать из пряжи можно не только носки и шарфики. А что еще? Строго говоря, мы понятия не имеем, есть ли вообще ограничения. Нет, понятное дело, ядерный реактор такими способом не сделать, зато коврик для него, накидку и по костюму с шапочку всему обслуживающему персоналу – запросто!

    И это лишь малая часть чудес, которые создаются крючком и спицами.

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    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)
    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)

    «Наконец закончил одеяло с изображением Марио», «Цветочная мандала, созданная своими руками», «А вы знали, что крокодильчики могут быть такими милыми?», «Не могу поверить, что у меня получилось это сделать. Не самый простой проект, пришлось повозиться», «Я ювелир и недавно освоил вязание. Вот сделал себе спицы из серебра и аметиста», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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    Как при помощи крючка и спиц можно сотворить подлинные чудеса (фото)