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    Когда покупки пошли совсем не по плану. Подборка курьезных фотографий

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    Когда покупки пошли совсем не по плану. Подборка курьезных фотографий

    «Доставили диван, который я купил перед карантином, и уже забыл об этом»

    Покупки должны приносить радость, но так, к сожалению, происходит не всегда. Иногда хитрят продавцы, показывая слишком красивую картинку, которая не имеет ничего общего с реальностью. А иногда и сами покупатели что-нибудь перепутают и закажут совсем не то, что хотели.

    Мы собрали для вас примеры таких провальных покупок, когда что-то пошло не по плану.

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    1. Моя жена не сильна в измерениях, поэтому она заказала 70-сантиметровую пиццу для нас двоих
    2. Пришла моя новая ванна… Совсем не то расслабление, на которое я расчитывал
    3. Ваш заказ доставлен!
    9. Отличный букет
    5. Заказал ребенку 6 наггетсов, и вот что было в коробке
    11. 9 кг картошки вместо 4 картофелин
    4. Случайно заказал пиццу без топпингов. И мне её привезли
    6. Доставили диван, который я купил перед карантином, и уже забыл об этом
    7. На упаковке и в жизни
    8. Ожидание и реальность
    10. Заказала подушку. Реакция кошки
    13. Случайно заказал не тот размер
    12. Один в один
    15. Случайно заказали слишком маленькую лежанку. Но собаку это не волнует
    14. Случайно заказала слишком большую лежанку, но получилось уютно

    «Моя жена не сильна в измерениях, поэтому она заказала 70-сантиметровую пиццу для нас двоих», «Пришла моя новая ванна… Совсем не то расслабление, на которое я расчитывал», «Доставили диван, который я купил перед карантином, и уже забыл об этом», «Вместо 100%-ного хлопка и акварельного цветочного принта приходит 80% полиэстера с детским рисунком», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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