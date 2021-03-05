Когда покупки пошли совсем не по плану. Подборка курьезных фотографий

«Доставили диван, который я купил перед карантином, и уже забыл об этом»

Покупки должны приносить радость, но так, к сожалению, происходит не всегда. Иногда хитрят продавцы, показывая слишком красивую картинку, которая не имеет ничего общего с реальностью. А иногда и сами покупатели что-нибудь перепутают и закажут совсем не то, что хотели.

Мы собрали для вас примеры таких провальных покупок, когда что-то пошло не по плану.

«Моя жена не сильна в измерениях, поэтому она заказала 70-сантиметровую пиццу для нас двоих», «Пришла моя новая ванна… Совсем не то расслабление, на которое я расчитывал», «Доставили диван, который я купил перед карантином, и уже забыл об этом», «Вместо 100%-ного хлопка и акварельного цветочного принта приходит 80% полиэстера с детским рисунком», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.