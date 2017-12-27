«Климпуш… Цыцькадзе»: Олег Ляшко смешно ошибся в фамилии вице-премьера
- Сьогодні, 12:50
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Олег Ляшко
Радикал, вероятно, умышлено допустил курьезную ошибку
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире допустил оскорбительную ошибку в фамилии вице-премьера по вопросам Евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Эксцентричный политик назвал ее «Цыцькадзе».
Это вызвало смех у Ляшко и его соратников, что хорошо видно в опубликованном фрагменте телеэфира. Сразу после этого радикал исправился и сквозь смех пообещал выучить фамилию вице-премьера. Пресса допускает, что политик умышленно допустил такую ошибку.
Джерело: Табло ID