«Климпуш… Цыцькадзе»: Олег Ляшко смешно ошибся в фамилии вице-премьера

Радикал, вероятно, умышлено допустил курьезную ошибку

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире допустил оскорбительную ошибку в фамилии вице-премьера по вопросам Евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Эксцентричный политик назвал ее «Цыцькадзе». Это вызвало смех у Ляшко и его соратников, что хорошо видно в опубликованном фрагменте телеэфира. Сразу после этого радикал исправился