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    «Климпуш… Цыцькадзе»: Олег Ляшко смешно ошибся в фамилии вице-премьера

    Радикал, вероятно, умышлено допустил курьезную ошибку
    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире допустил оскорбительную ошибку в фамилии вице-премьера по вопросам Евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Эксцентричный политик назвал ее «Цыцькадзе». Это вызвало смех у Ляшко и его соратников, что хорошо видно в опубликованном фрагменте телеэфира. Сразу после этого радикал исправился
    • Сьогодні, 12:50
    • Розсилка
    Олег Ляшко
    Олег Ляшко

    Радикал, вероятно, умышлено допустил курьезную ошибку

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире допустил оскорбительную ошибку в фамилии вице-премьера по вопросам Евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Эксцентричный политик назвал ее «Цыцькадзе».

    Это вызвало смех у Ляшко и его соратников, что хорошо видно в опубликованном фрагменте телеэфира. Сразу после этого радикал исправился и сквозь смех пообещал выучить фамилию вице-премьера. Пресса допускает, что политик умышленно допустил такую ошибку.

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    Джерело: Табло ID

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