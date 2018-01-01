Ляшко розповів, чи збирається стати президентом

Ляшко впевнений у тому, що стане президентом

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко заявив, що робить все для того, щоб стати президентом України. Про це він заявив у інтерв'ю в програмі «Кисельов. Авторське» на телеканалі «Прямий». Нардеп впевнений у тому, що стане президентом. На запитання ведучого Євгена Кисельова про те, чи Олег Ляшко стане



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Олег Ляшко

Ляшко впевнений у тому, що стане президентом

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко заявив, що робить все для того, щоб стати президентом України.

Про це він заявив у інтерв'ю в програмі «Кисельов. Авторське» на телеканалі «Прямий».

Нардеп впевнений у тому, що стане президентом.

На запитання ведучого Євгена Кисельова про те, чи Олег Ляшко стане президентом, лідер Радикальної партії відповів: «Безумовно».

«А коли?», - поставив уточнююче питання Кисельов.

«З Божою поміччю і коли вирішить український народ», - заявив політик.

«Тобто не обов’язково у 2019 році?», - запитав ведучий.

«Не обов’язково, але бажано. І ми для цього все зробимо», - наголосив Олег Ляшко.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко набув у власність 544 кв. м земельної ділянки у селищі Козин, що під Києвом загальною вартістю 300 тис. грн.

У січні 2017 року Ляшко витратив 15 млн. грн на купівлю будинку площею 550 кв.м. і двох земельних ділянок загальною площею 0,6 га у Козині на вулиці Рудиківська, 10. Тоді продавцем виступив Артем Савицький, який 2014 року балотувався до парлампенту за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка».

У жовтні радикал задекларував 15,9 млн. грн від продажу колишньому нардепу-регіоналу Олександру Риженкову.

Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 млн. грн.

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