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    Ляшко розповів, чи збирається стати президентом

    Ляшко впевнений у тому, що стане президентом
    Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко заявив, що робить все для того, щоб стати президентом України. Про це він заявив у інтерв'ю в програмі «Кисельов. Авторське» на телеканалі «Прямий». Нардеп впевнений у тому, що стане президентом. На запитання ведучого Євгена Кисельова про те, чи Олег Ляшко стане
    • Сьогодні, 07:45
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    <span>Олег Ляшко</span>
    Олег Ляшко

    Ляшко впевнений у тому, що стане президентом

    Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко заявив, що робить все для того, щоб стати президентом України.

    Про це він заявив у інтерв'ю в програмі «Кисельов. Авторське» на телеканалі «Прямий».

    Нардеп впевнений у тому, що стане президентом.

    На запитання ведучого Євгена Кисельова про те, чи Олег Ляшко стане президентом, лідер Радикальної партії відповів: «Безумовно».

    «А коли?», - поставив уточнююче питання Кисельов.

    «З Божою поміччю і коли вирішить український народ», - заявив політик.

    «Тобто не обов’язково у 2019 році?», - запитав ведучий.

    «Не обов’язково, але бажано. І ми для цього все зробимо», - наголосив Олег Ляшко.

    Нагадаємо, лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко набув у власність 544 кв. м земельної ділянки у селищі Козин, що під Києвом загальною вартістю 300 тис. грн.

    У січні 2017 року Ляшко витратив 15 млн. грн на купівлю будинку площею 550 кв.м. і двох земельних ділянок загальною площею 0,6 га у Козині на вулиці Рудиківська, 10. Тоді продавцем виступив Артем Савицький,  який 2014 року балотувався до парлампенту за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка».

    У жовтні радикал задекларував 15,9 млн. грн від продажу колишньому нардепу-регіоналу Олександру  Риженкову.

    Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 млн. грн.

    Також читайте публікацію «Главкома»: «Ангел-хранитель Олега Ляшко. Кто приютил главного радикала в Конче-Заспе?»

    Олег Ляшко партії політика Радикальна партія
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