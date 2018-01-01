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    Півсотні нардепів пропустили 90% голосувань у 2017 році — КВУ

    Один з представників Опозиційного блоку не проголосував жодного разу за рік
    Сумлінність роботи народних депутатів дещо знизилася за три роки — зокрема, щодо участі в голосуваннях, повідомляє Комітет виборців України. За 2017 рік у Раді відбулося 4553 голосування, що значно більше, ніж у 2015 та 2016 рр, коли було проведено 3618 та 3 417 голосувань відповідно. При цьому погіршилися показники участі народних
    • Сьогодні, 13:23
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    Голова Верховної Ради України&nbsp;Андрій Парубій
    Фото з відкритих джерел
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

    Один з представників Опозиційного блоку не проголосував жодного разу за рік

    Сумлінність роботи народних депутатів дещо знизилася за три роки — зокрема, щодо участі в голосуваннях, повідомляє Комітет виборців України.

    За 2017 рік у Раді відбулося 4553 голосування, що значно більше, ніж у 2015 та 2016 рр, коли було проведено 3618 та 3 417 голосувань відповідно. При цьому погіршилися показники участі народних депутатів в голосуваннях. Якщо в 2015 та 2016 роках один нардеп в середньому брав участь відповідно в 55% та 54% голосувань за рік, то у 2017 році – лише в 42%.

    Півсотні нардепів, 56 осіб, пропустили 90% голосувань у 2017 році. Серед ТОП-10 народних депутатів, які пропустили найбільше голосувань у 2017 році: Євген Бакулін («Опозиційний блок»), Сергій Льовочкін («Опозиційний блок»), Вадим Рабінович («Опозиційний блок»), Євгеній Мураєв (позафракційний), Віталій Чепинога (БПП), Денис Дзензерський (НФ), Костянтин Жеваго (позафракційний), Юхим Звягільський («Опозиційний блок»). При цьому Євген Бакулін не проголосував (не натискав «за», «проти», «утримався») жодного разу за рік.

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    Кількість голосувань, у яких депутати брали участь

     

    Кількість голосувань

    (із 4 553)

     

    Кількість голосувань

    (із 4 553)

    Бакулін Є.М.

    0

    Зубик В.В.

    254

    Клюєв С.П.

    0

    Ничипоренко В.М.

    254

    Онищенко О.Р.

    0

    Шенцев Д.О.

    257

    Льовочкін С.В.

    14

    Писаренко В.В.

    258

    Рабінович В.З.

    17

    Білецький А.Є.

    280

    Мураєв Є.В.

    18

    Королевська Н.Ю.

    286

    Чепинога В.М.

    43

    Ківалов С.В.

    290

    Дзензерський Д.В.

    54

    Бобов Г.Б.

    292

    Жеваго К.В.

    57

    Бондар В.В.

    302

    Звягільський Ю.Л.

    106

    Парасюк В.З.

    305

    Ярош Д.А.

    112

    Шкіря І.М.

    309

    Бойко Ю.А.

    124

    Пресман О.С.

    315

    Ларін С.М.

    126

    Гіршфельд А.М.

    327

    Богуслаєв В.О.

    136

    Добкін М.М.

    332

    Шуфрич Н.І.

    140

    Новинський В.В.

    342

    Святаш Д.В.

    148

    Поплавський М.М.

    351

    Льовочкіна Ю.В.

    162

    Агафонова Н.В.

    373

    Деркач А.Л.

    163

    Довгий О.С.

    405

    Клімов Л.М.

    193

    Гєллєр Є.Б.

    418

    Омельянович Д.С.

    196

    Мисик В.Ю.

    419

    Добкін Д.М.

    200

    Вілкул О.Ю.

    426

    Матвійчук Е.Л.

    224

    Кривохатько В.В.

    429

    Константіновський В.Л.

    228

    Березкін С.С.

    435

    Хомутиннік В.Ю.

    235

    Донець Т.А.

    442

    Солод Ю.В.

    237

    Дейдей Є.С.

    454

    Мирний І.М.

    238

    Корнацький А.О.

    463

    Фурсін І.Г.

    250

    Івахів С.П.

    464

    Кацуба В.М.

    252

    Тарута С.О.

    464

    Лідери фракцій ВР також демонстрували низькі показники участі в голосуваннях. Антилідером за цим показником є Юрій Бойко, який у 2017 році взяв участь в 3% голосувань. Юлія Тимошенко взяла участь у 21% голосувань, Олег Ляшко – 39%, Максим Бурбак – 63%, Олег Березюк – 64%, Артур Герасимов – 77%.

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