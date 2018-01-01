Півсотні нардепів пропустили 90% голосувань у 2017 році — КВУ

Один з представників Опозиційного блоку не проголосував жодного разу за рік

Сумлінність роботи народних депутатів дещо знизилася за три роки — зокрема, щодо участі в голосуваннях, повідомляє Комітет виборців України. За 2017 рік у Раді відбулося 4553 голосування, що значно більше, ніж у 2015 та 2016 рр, коли було проведено 3618 та 3 417 голосувань відповідно. При цьому погіршилися показники участі народних



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Фото з відкритих джерел Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Один з представників Опозиційного блоку не проголосував жодного разу за рік

Сумлінність роботи народних депутатів дещо знизилася за три роки — зокрема, щодо участі в голосуваннях, повідомляє Комітет виборців України.

За 2017 рік у Раді відбулося 4553 голосування, що значно більше, ніж у 2015 та 2016 рр, коли було проведено 3618 та 3 417 голосувань відповідно. При цьому погіршилися показники участі народних депутатів в голосуваннях. Якщо в 2015 та 2016 роках один нардеп в середньому брав участь відповідно в 55% та 54% голосувань за рік, то у 2017 році – лише в 42%.

Півсотні нардепів, 56 осіб, пропустили 90% голосувань у 2017 році. Серед ТОП-10 народних депутатів, які пропустили найбільше голосувань у 2017 році: Євген Бакулін («Опозиційний блок»), Сергій Льовочкін («Опозиційний блок»), Вадим Рабінович («Опозиційний блок»), Євгеній Мураєв (позафракційний), Віталій Чепинога (БПП), Денис Дзензерський (НФ), Костянтин Жеваго (позафракційний), Юхим Звягільський («Опозиційний блок»). При цьому Євген Бакулін не проголосував (не натискав «за», «проти», «утримався») жодного разу за рік.

Кількість голосувань, у яких депутати брали участь

Кількість голосувань (із 4 553) Кількість голосувань (із 4 553) Бакулін Є.М. 0 Зубик В.В. 254 Клюєв С.П. 0 Ничипоренко В.М. 254 Онищенко О.Р. 0 Шенцев Д.О. 257 Льовочкін С.В. 14 Писаренко В.В. 258 Рабінович В.З. 17 Білецький А.Є. 280 Мураєв Є.В. 18 Королевська Н.Ю. 286 Чепинога В.М. 43 Ківалов С.В. 290 Дзензерський Д.В. 54 Бобов Г.Б. 292 Жеваго К.В. 57 Бондар В.В. 302 Звягільський Ю.Л. 106 Парасюк В.З. 305 Ярош Д.А. 112 Шкіря І.М. 309 Бойко Ю.А. 124 Пресман О.С. 315 Ларін С.М. 126 Гіршфельд А.М. 327 Богуслаєв В.О. 136 Добкін М.М. 332 Шуфрич Н.І. 140 Новинський В.В. 342 Святаш Д.В. 148 Поплавський М.М. 351 Льовочкіна Ю.В. 162 Агафонова Н.В. 373 Деркач А.Л. 163 Довгий О.С. 405 Клімов Л.М. 193 Гєллєр Є.Б. 418 Омельянович Д.С. 196 Мисик В.Ю. 419 Добкін Д.М. 200 Вілкул О.Ю. 426 Матвійчук Е.Л. 224 Кривохатько В.В. 429 Константіновський В.Л. 228 Березкін С.С. 435 Хомутиннік В.Ю. 235 Донець Т.А. 442 Солод Ю.В. 237 Дейдей Є.С. 454 Мирний І.М. 238 Корнацький А.О. 463 Фурсін І.Г. 250 Івахів С.П. 464 Кацуба В.М. 252 Тарута С.О. 464

Лідери фракцій ВР також демонстрували низькі показники участі в голосуваннях. Антилідером за цим показником є Юрій Бойко, який у 2017 році взяв участь в 3% голосувань. Юлія Тимошенко взяла участь у 21% голосувань, Олег Ляшко – 39%, Максим Бурбак – 63%, Олег Березюк – 64%, Артур Герасимов – 77%.

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