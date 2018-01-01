Півсотні нардепів пропустили 90% голосувань у 2017 році — КВУ
- Сьогодні, 13:23
-
Розсилка
Один з представників Опозиційного блоку не проголосував жодного разу за рік
Сумлінність роботи народних депутатів дещо знизилася за три роки — зокрема, щодо участі в голосуваннях, повідомляє Комітет виборців України.
За 2017 рік у Раді відбулося 4553 голосування, що значно більше, ніж у 2015 та 2016 рр, коли було проведено 3618 та 3 417 голосувань відповідно. При цьому погіршилися показники участі народних депутатів в голосуваннях. Якщо в 2015 та 2016 роках один нардеп в середньому брав участь відповідно в 55% та 54% голосувань за рік, то у 2017 році – лише в 42%.
Півсотні нардепів, 56 осіб, пропустили 90% голосувань у 2017 році. Серед ТОП-10 народних депутатів, які пропустили найбільше голосувань у 2017 році: Євген Бакулін («Опозиційний блок»), Сергій Льовочкін («Опозиційний блок»), Вадим Рабінович («Опозиційний блок»), Євгеній Мураєв (позафракційний), Віталій Чепинога (БПП), Денис Дзензерський (НФ), Костянтин Жеваго (позафракційний), Юхим Звягільський («Опозиційний блок»). При цьому Євген Бакулін не проголосував (не натискав «за», «проти», «утримався») жодного разу за рік.
Кількість голосувань, у яких депутати брали участь
|
|
Кількість голосувань
(із 4 553)
|
|
Кількість голосувань
(із 4 553)
|
Бакулін Є.М.
|
0
|
Зубик В.В.
|
254
|
Клюєв С.П.
|
0
|
Ничипоренко В.М.
|
254
|
Онищенко О.Р.
|
0
|
Шенцев Д.О.
|
257
|
Льовочкін С.В.
|
14
|
Писаренко В.В.
|
258
|
Рабінович В.З.
|
17
|
Білецький А.Є.
|
280
|
Мураєв Є.В.
|
18
|
Королевська Н.Ю.
|
286
|
Чепинога В.М.
|
43
|
Ківалов С.В.
|
290
|
Дзензерський Д.В.
|
54
|
Бобов Г.Б.
|
292
|
Жеваго К.В.
|
57
|
Бондар В.В.
|
302
|
Звягільський Ю.Л.
|
106
|
Парасюк В.З.
|
305
|
Ярош Д.А.
|
112
|
Шкіря І.М.
|
309
|
Бойко Ю.А.
|
124
|
Пресман О.С.
|
315
|
Ларін С.М.
|
126
|
Гіршфельд А.М.
|
327
|
Богуслаєв В.О.
|
136
|
Добкін М.М.
|
332
|
Шуфрич Н.І.
|
140
|
Новинський В.В.
|
342
|
Святаш Д.В.
|
148
|
Поплавський М.М.
|
351
|
Льовочкіна Ю.В.
|
162
|
Агафонова Н.В.
|
373
|
Деркач А.Л.
|
163
|
Довгий О.С.
|
405
|
Клімов Л.М.
|
193
|
Гєллєр Є.Б.
|
418
|
Омельянович Д.С.
|
196
|
Мисик В.Ю.
|
419
|
Добкін Д.М.
|
200
|
Вілкул О.Ю.
|
426
|
Матвійчук Е.Л.
|
224
|
Кривохатько В.В.
|
429
|
Константіновський В.Л.
|
228
|
Березкін С.С.
|
435
|
Хомутиннік В.Ю.
|
235
|
Донець Т.А.
|
442
|
Солод Ю.В.
|
237
|
Дейдей Є.С.
|
454
|
Мирний І.М.
|
238
|
Корнацький А.О.
|
463
|
Фурсін І.Г.
|
250
|
Івахів С.П.
|
464
|
Кацуба В.М.
|
252
|
Тарута С.О.
|
464
Лідери фракцій ВР також демонстрували низькі показники участі в голосуваннях. Антилідером за цим показником є Юрій Бойко, який у 2017 році взяв участь в 3% голосувань. Юлія Тимошенко взяла участь у 21% голосувань, Олег Ляшко – 39%, Максим Бурбак – 63%, Олег Березюк – 64%, Артур Герасимов – 77%.
Читайте також матеріал «Главкома» Рада рекордів України. Головні прогульники і законотворці 2017 року (графіка).