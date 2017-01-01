Ляшко прикупив ще земельки біля свого елітного маєтку у Козині
- Сьогодні, 11:00
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Півгектра обійшлося політику у 300 тис. грн
Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко набув у власність 544 кв. м земельної ділянки у селищі Козин, що під Києвом загальною вартістю 300 тис. грн.
Як стало відомо «Главкому» з електронної декларації обранця та майнового реєстру.
Цільове призначення землі, яка розташована на вулиці Рудиківська, 8-10, визначено під будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Продавцем виявився громадянин Валентин Савицький.
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За даним ЗМІ, ця особа в минулому працювала начальником Державного земельного кадастру (2008 р.) і обиралася народним депутатом (2002-2006 рр.), який входила до Народної агарної партії Володимира Литвина.
У січні 2017 року Ляшко витратив 15 млн. грн на купівлю будинку площею 550 кв.м. і двох земельних ділянок загальною площею 0,6 га у Козині на вулиці Рудиківська, 10. Тоді продавцем виступив Артем Савицький, який 2014 року балотувався до парлампенту за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка».
У жовтні радикал задекларував 15,9 млн. грн від продажу колишньому нардепу-регіоналу Олександру Риженкову.
Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 млн. грн.