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    Ляшко прикупив ще земельки біля свого елітного маєтку у Козині

    Півгектра обійшлося політику у 300 тис. грн
    Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко набув у власність 544 кв. м земельної ділянки у селищі Козин, що під Києвом загальною вартістю 300 тис. грн. Як стало відомо «Главкому» з електронної декларації обранця та майнового реєстру. Цільове призначення землі, яка розташована на вулиці Рудиківська, 8-10, визначено під
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    Олег Ляшко
    Олег Ляшко

    Півгектра обійшлося політику у 300 тис. грн

    Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко набув у власність 544 кв. м земельної ділянки у селищі Козин, що під Києвом загальною вартістю 300 тис. грн.

    Як стало відомо «Главкому» з електронної декларації обранця та майнового реєстру.

    Цільове призначення землі, яка розташована на вулиці Рудиківська, 8-10, визначено під будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Продавцем виявився громадянин Валентин Савицький.

    (для перегляду списку натисніть на зображення)

    За даним ЗМІ, ця особа в минулому працювала начальником Державного земельного кадастру (2008 р.) і обиралася народним депутатом (2002-2006 рр.), який входила до Народної агарної партії Володимира Литвина.

    У січні 2017 року Ляшко витратив 15 млн. грн на купівлю будинку площею 550 кв.м. і двох земельних ділянок загальною площею 0,6 га у Козині на вулиці Рудиківська, 10. Тоді продавцем виступив Артем Савицький,  який 2014 року балотувався до парлампенту за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка».

    У жовтні радикал задекларував 15,9 млн. грн від продажу колишньому нардепу-регіоналу Олександру  Риженкову.

    Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 млн. грн.

    Також читайте публікацію «Главкома»: «Ангел-хранитель Олега Ляшко. Кто приютил главного радикала в Конче-Заспе?»
    ЗМІ Олег Ляшко партії
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