Ляшко прикупив ще земельки біля свого елітного маєтку у Козині

Півгектра обійшлося політику у 300 тис. грн

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко набув у власність 544 кв. м земельної ділянки у селищі Козин, що під Києвом загальною вартістю 300 тис. грн. Як стало відомо «Главкому» з електронної декларації обранця та майнового реєстру. Цільове призначення землі, яка розташована на вулиці Рудиківська, 8-10, визначено під



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко

Півгектра обійшлося політику у 300 тис. грн

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко набув у власність 544 кв. м земельної ділянки у селищі Козин, що під Києвом загальною вартістю 300 тис. грн.

Як стало відомо «Главкому» з електронної декларації обранця та майнового реєстру.

Цільове призначення землі, яка розташована на вулиці Рудиківська, 8-10, визначено під будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Продавцем виявився громадянин Валентин Савицький.

(для перегляду списку натисніть на зображення)

За даним ЗМІ, ця особа в минулому працювала начальником Державного земельного кадастру (2008 р.) і обиралася народним депутатом (2002-2006 рр.), який входила до Народної агарної партії Володимира Литвина.

У січні 2017 року Ляшко витратив 15 млн. грн на купівлю будинку площею 550 кв.м. і двох земельних ділянок загальною площею 0,6 га у Козині на вулиці Рудиківська, 10. Тоді продавцем виступив Артем Савицький, який 2014 року балотувався до парлампенту за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка».

У жовтні радикал задекларував 15,9 млн. грн від продажу колишньому нардепу-регіоналу Олександру Риженкову.

Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 млн. грн.