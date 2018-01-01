Високі відносини. Навіщо Гройсман торгує майном з власною дружиною?

Українські політики знайшли цілком легальні способи легалізації своїх мільйонів

Обов’язкове електронне декларування держслужбовців змусило їх вдаватись до різноманітних хитрощів задля легалізації своїх статків. Нещодавні новорічні зміни до декларацій засвітили кілька показових моментів. Якщо всі вже звикли, що політики переписують своє майно на матерів, батьків, жінок та інших родичів, то прем’єр-міністр Володимир

Фото: myvin.com.ua Володимир Гройсман з дружиною Оленою

Українські політики знайшли цілком легальні способи легалізації своїх мільйонів

Обов’язкове електронне декларування держслужбовців змусило їх вдаватись до різноманітних хитрощів задля легалізації своїх статків. Нещодавні новорічні зміни до декларацій засвітили кілька показових моментів. Якщо всі вже звикли, що політики переписують своє майно на матерів, батьків, жінок та інших родичів, то прем’єр-міністр Володимир Гройсман вчинив оригінальніше – він своїй дружині його продав. Глава уряду отримав 8,8 млн грн від продажу майна на користь ТОВ «Магігранд». І це при річній зарплаті на основному місці роботи біля 300 тис. грн. Не секрет, що названа фірма володіє однойменним торговим центром у Вінниці і належить дружині прем’єр-міністра Олені Гройсман, що прем’єр окремо зазначив в своїй декларації.

Такі фінансові оборудки в рамках однієї сім’ї з першого погляду виглядають дивно. Але такі господарські відносини вельми традиційні для пари Гройсманів. У 2016-му році голова сімейства вже провертав таку угоду: тоді він продав дружині нерухомості на ті ж 8 мільйонів. Ситуація нагадує бородатий анекдот, коли корупціонер повторює, що постійно бере гроші в тумбочці, куди їх кладе дружина. При цьому за 2016-й рік Олена Гройсман задекларувала лише ледь більше півтора мільйони гривень доходів.

ТЦ «Магігранд» (фото: nashigroshi.org)

Дивні зміни до своєї декларації час від часу вносить і депутат з «Волі народу» Олесь Довгий. Він влаштовує серйозний розпродаж своєї колекції картин, якими він, мабуть, вже намилувався. Останнього разу, наприкінці минулого року твори мистецтва у депутата придбало ТОВ «Галерея Тетяни Міронової» за 3 млн. грн. Одним з засновників галереї свого часу був її чоловік Валерій Міронов, відомий бізнесмен та політик, який працював у команді Черновецького на посаді заступника голови КМДА, опікувався транспортною галуззю і координував окремі напрями архітектури та будівництва. Довгий же у ті часи був секретарем Київради та правою рукою Черновецького. Цікава деталь: у січні 2017 року Олесь Довгий вже продавав картини, і цьому ж покупцю. Тоді сума угод з ТОВ «Галерея Тетяни Міронової» теж вимірювалась мільйонами. Довгому завдяки такому гешефту вдалось легалізувати 5,2 млн грн. Та щоб не привертати особливої уваги до такого масового розпродажу, депутат показує і зворотні угоди, поновлюючи свою колекцію. Правда, суми в цьому випадку фігурують значно менші. Востаннє парламентар задекларував купівлю 15 творів мистецтва загальною вартістю 1 млн грн. у ТОВ «Дукат Арт+». Найдорожчими з них стали картина «Віз» Анатолія Криволапа і картина «В обіймах снігу» Івана Труша – ціна кожної становить 250 тис грн.

Картина «Віз» Анатолія Криволапа

Ще один спосіб «ганяти» гроші – позички. Сергій Мартиняк з тієї ж «Волі народу» повернув 28 мільйонів гривень, які він позичав без відсотків ТОВ «СМП» та ПП «ЗАК». При цьому кінцевим бенефіціаром «СМП» значиться… сам Мартиняк. Взагалі депутати не гребують влазити в борги – той же Мартиняк в 2015-му році узяв позику в 11,6 млн грн у свого колеги по депутатській групі Михайла Поплавського, а в наступному році вже у щедрого співаючого ректора настали «скрутні» часи і він сам був змушений позичати 16 млн грн.

Також деяким депутатам щастить отримувати космічні виграші в лотерею. Павло Кішкар в 2015-му році вигравав 1,2 млн грн. Сума, яку виграв у букмекерській конторі головний «радикал» Олег Ляшко, вдвічі менша (571 тисяча гривень), але вона складається з трьох виграшів. Ляшко пояснив виграш тим, що робив ставки в Лізі чемпіонів на «Шахтар» та «Ліверпуль», а Кішкар запевнив, що в нього є власна математична система для гри в лотереї… Обидва «щасливі випадки» викликали хвилю іронічних та обурливих обговорень в соцмережах.

«Подібні речі виглядають як спроби легалізації коштів, за які чиновники живуть та придбають нове майно або ведуть розкішний спосіб життя, – пояснює адвокат Ростислав Кравець. – При цьому продаж власній дружині, мамі, тещі об’єктів власності або здачі їх в оренду абсолютно законний. Інша справа – звідки у родичів гроші для купівлі дорогого майна. Звичайно, в більшості випадків другі половини наших депутатів та міністрів є мегауспішними бізнесменами і на відміну від інших громадян заробляють мільйони на рівному місті. І виглядає це не дуже красиво з точки зору звичайного обивателя, але незаконного в цьому нічого нема».

Заступник голови антикорупційного комітету парламенту Борислав Береза вважає, що своє слово стосовно наведених випадків мають сказати Національне агентство запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро.

«НАЗК має перевіряти декларації і, якщо знайдені корупційні моменти, складати протокол і подавати його в НАБУ, – пояснює нардеп. – Якщо НАЗК не може цього робити, його треба або ліквідувати, або переформатувати. Поки це не буде переведено в правове русло, а кожен підозрілий рух не буде перевірений спеціалізованою структурою, ми і далі будемо лише висловлювати припущення».

Колега Берези по антикорупційному комітету Віктор Чумак також припускає, що чиновники такими хитрими маневрами просто легалізують кошти: «Коли дружині продається майно, воно ж нікуди не зникає, залишається в сім’ї, але кошти з’явилися. А якщо копнути цю компанію дружини, треба подивитись, чи є в неї прибуток, чи вона сама кредит бере для легалізації коштів. З картинами та іншим те ж саме. Ця ситуація схожа на таку, що підпадає під ознаки незаконного збагачення, бо неясне походження цих грошей, і нею має займатись НАБУ».

Сам факт того, що перші особи держави не бачать в таких відвертих маніпуляціях нічого поганого, не надто тішить. Тим часом у НАЗК «Главкому» так і не прокоментували подібні хитрі «витівки» політиків під час е-декларацій. Новорічні канікули в спеціалізованому органі, очевидно, затягнулись.