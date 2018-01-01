Більшість прийнятих законів ініціювали депутати БПП та НФ

Комітет виборців України назвав найпродуктивніших депутатів ВР у 2017 році. Як і в 2016 році, більшість прийнятих законів ініціювали депутати БПП та НФ. Члени фракції БПП були серед авторів 68 прийнятих законів, НФ – 62. Депутати «Самопомочі» були серед ініціаторів 37 законів, РПЛ – 33, «Батьківщини»



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Більшість прийнятих законів ініціювали депутати БПП та НФ

Комітет виборців України назвав найпродуктивніших депутатів ВР у 2017 році.

Як і в 2016 році, більшість прийнятих законів ініціювали депутати БПП та НФ. Члени фракції БПП були серед авторів 68 прийнятих законів, НФ – 62. Депутати «Самопомочі» були серед ініціаторів 37 законів, РПЛ – 33, «Батьківщини» – 32. Члени фракції «Опозиційного блоку» ініціювали 16 прийнятих законів, «Відродження» - 14, «Волі Народу» - 8. Депутати від різних фракцій та груп часто були авторами одного закону.

Серед найпродуктивніших депутатів 2017 року Андрій Шинькович (БПП) – 10 проектів законів його співавторства були прийняті в 2017 році як закони, Ірина Подоляк («Самопоміч»), Марія Іонова (БПП) – 9, Микола Княжицький (НФ) – 8, Віктор Галасюк (РПЛ), Артур Герасимов (БПП), Роберт Горват (БПП), Максим Єфімов (БПП), Олена Кондратюк («Батьківщина»), Олег Ляшко (РПЛ), Роман Мацола (БПП) – 7.



Темпи законодавчої активності народних депутатів значно відрізняються. Так, 11 народних депутатів не подали жодного проекту закону за 2017 рік, 49 – подали понад тридцять. Серед окремо взятих нардепів найбільше законопроектів за рік подали А. Шинькович – 75, Р. Мацола – 68, О. Ляшко – 56.

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