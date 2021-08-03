Когда честно хочешь, как лучше, но получается, как всегда. Курьезные фото

Добрые намерения не всегда помогают

Рано или поздно со всеми случаются неудачи. Но одно дело, когда это происходит от вашей же лени, и совсем другое, если вы при этом и правда очень старались и были полны лучших намерений! Кто-то берется за ремонт, у кого-то появляется желание порадовать других подарком или вкусным обедом, некоторые решают наконец заняться здоровьем или учебой.

Казалось бы, люди искренне хотели как лучше! А что у них получилось — посмотрите сами.\

«Я решил сэкономить и сам установил микроволновку», «Сегодня отчим покрасил нашу гостиную», «Мне нужно было набрать 70%, чтобы пройти экзамен», «Сосед по комнате предложил помочь со стрижкой», «Я решила привести себя в форму, и эти брюки были моей главной мотивацией. Сегодня я надела их впервые за 4 года…», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.