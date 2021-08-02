Когда люди взаимодействовали с техникой и потерпели фиаско. Курьезные фото

Этим людям лучше не давать технику в руки

Будем честны: взаимодействие людей и технологий не всегда проходит гладко. Иногда гаджеты сами устраивают восстание машин на местном уровне и ломаются в самый неподходящий момент. Но порой виной фиаско становятся люди. Иногда это случается из-за рассеянности, иногда из-за нарушения правил использования. Но итог один — провал.

«Мой дядя ехал на своем мотоцикле из Флориды в Нью-Йорк. Незадолго до того, как он добрался до моего дома, его телефон выскользнул из кармана на шоссе», «Мой сын дразнил сестру, и она швырнула контроллер Switch в 75-дюймовый телевизор моих родителей», «Это навсегда выгорело на моём дисплее», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.