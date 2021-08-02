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    Когда люди взаимодействовали с техникой и потерпели фиаско. Курьезные фото

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    Когда люди взаимодействовали с техникой и потерпели фиаско. Курьезные фото

    Этим людям лучше не давать технику в руки

    Будем честны: взаимодействие людей и технологий не всегда проходит гладко. Иногда гаджеты сами устраивают восстание машин на местном уровне и ломаются в самый неподходящий момент. Но порой виной фиаско становятся люди. Иногда это случается из-за рассеянности, иногда из-за нарушения правил использования. Но итог один — провал.

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    на весь екран згорнути
    Собираюсь в спортзал, и вот
    Мой друг спрятал мои AirPods в коробке с куриными наггетсами, которую я отправил в микроволновку, не открывая
    Мой друг нарочно рассыпал хлебные крошки на свой ноут, чтобы записаться на бесплатную программу замены клавиатуры
    Поаккуратнее с телефонами в карманах
    Уронил наушники, угадайте, куда упал второй
    Мой сын дразнил сестру, и она швырнула контроллер Switch в 75-дюймовый телевизор моих родителей
    Отвалились клавиши? Не волнуйтесь, просто приклейте их обратно!
    Это навсегда выгорело на моём дисплее
    Дамы и господа, компьютер моего отца
    Сегодня потерял телефон на стройке. Нашёл чуть позже…
    Когда на упаковке написано «не сгибать»…
    «Мой муж был зол. Сможете починить?»
    Мне доставили новый телевизор. Распаковываю, подключаю и вижу это
    Один мой знакомый разместил это в Фейсбуке с подписью «Я уронил свой телефон»
    Телефон выпал из кармана и попал под газонокосилку

    «Мой дядя ехал на своем мотоцикле из Флориды в Нью-Йорк. Незадолго до того, как он добрался до моего дома, его телефон выскользнул из кармана на шоссе», «Мой сын дразнил сестру, и она швырнула контроллер Switch в 75-дюймовый телевизор моих родителей», «Это навсегда выгорело на моём дисплее», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Когда люди взаимодействовали с техникой и потерпели фиаско. Курьезные фото