Когда природа вторглась на территорию человека и начала устанавливать там свои порядки

«Отодвинул бочку и увидел, что под ней выросла сансевиерия»

Человек пытается быть хозяином на планете, но природа не упускает возможность напоминать о том, по чьим правилам на самом деле мы все здесь играем. Поэтому ростки пробиваются даже сквозь асфальт, птицы вьют гнезда там, где от них устанавливают специальные шипы, а дома легко можно встретить непрошенных гостей.

Мы собрали для вас случаи, когда природа решила установить свой порядок.

«Отодвинул бочку и увидел, что под ней выросла сансевиерия», «Она выросла и жила в полной темноте. В этой сансевиерии 0% хлорофилла», «В эти выходные к нам на тент присел ястреб и провел там некоторое время», «Два орла решили свить гнездо прямо у бабушкиного окна на 12 этаже», «Из моей старой швабры растут грибы», «Голубь использует антиприсадные шипы от птиц, чтобы удержать свое гнездо», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.