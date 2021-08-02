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    Когда природа вторглась на территорию человека и начала устанавливать там свои порядки

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    Когда природа вторглась на территорию человека и начала устанавливать там свои порядки

    «Отодвинул бочку и увидел, что под ней выросла сансевиерия»

    Человек пытается быть хозяином на планете, но природа не упускает возможность напоминать о том, по чьим правилам на самом деле мы все здесь играем. Поэтому ростки пробиваются даже сквозь асфальт, птицы вьют гнезда там, где от них устанавливают специальные шипы, а дома легко можно встретить непрошенных гостей.

    Мы собрали для вас случаи, когда природа решила установить свой порядок.

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    Птица свила гнездо в моей швабре
    Отодвинул бочку и увидел, что под ней выросла сансевиерия
    Лягушка в моих кроссовках
    Из моей старой швабры растут грибы
    Голубь использует антиприсадные шипы от птиц, чтобы удержать своё гнездо
    Из зерна, которое я положил в птичью кормушку, пророс маленький газон
    У помидора, выросшего на дороге, всё хорошо
    Под моим карликовым деревом в горшке выросли грибы
    Два орла решили свить гнездо прямо у бабушкиного окна на 12 этаже
    Я уходил с работы и заметил, что в какой-то момент на мою машину упала белка
    Эти чуваки поселились в окне моей ванной
    Я нашёл летучую мышь, уснувшую возле моей двери
    Роющие осы превратили куклу Кена в монстра
    В эти выходные к нам на тент присел ястреб и провёл там некоторое время
    Это растение выросло внутри забора

    «Отодвинул бочку и увидел, что под ней выросла сансевиерия», «Она выросла и жила в полной темноте. В этой сансевиерии 0% хлорофилла», «В эти выходные к нам на тент присел ястреб и провел там некоторое время», «Два орла решили свить гнездо прямо у бабушкиного окна на 12 этаже», «Из моей старой швабры растут грибы», «Голубь использует антиприсадные шипы от птиц, чтобы удержать свое гнездо», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда природа вторглась на территорию человека и начала устанавливать там свои порядки