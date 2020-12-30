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    Курьез

    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото

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    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото

    Мы собрали для вас 20 примеров их юморных выходок.

    Рождество зачастую воспринимается как семейный праздник. Камерный, уютный вечер, наполненный теплом, огоньками и уютом. Но некоторые люди даже в этот день никуда не могут спрятать свое чувство юмора и добавляют веселья во все, будь то изготовление рождественских открыток или украшение елок.

    Мы собрали для вас 20 примеров их юморных выходок.

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    2. «У нас на работе проходил конкурс на рождественское украшение дверей. Это была моя работа»
    1. «Люди, которые купили эти 20-футовые скелеты и продолжают их использовать — настоящие герои»
    3. «Моя сестра решила, что моей ноге нужно больше праздничного настроения»
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    4. «Моя кошка боится мандаринов, поэтому я создал силовое поле, чтобы защитить ёлку…»
    9. Зачем покупать рождественские шары, если можно стать шаром
    8. «Семейная рождественская открытка в 2020-м»
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото
    7. «Мой приятель поставил это вместо ёлки»
    Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото

    «Люди, которые купили эти 20-футовые скелеты и продолжают их использовать — настоящие герои», «У нас на работе проходил конкурс на рождественское украшение дверей. Это была моя работа», «Моя сестра решила, что моей ноге нужно больше праздничного настроения», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

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    Теги: Новый год праздник шутки курьез
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