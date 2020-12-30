Когда люди даже Новый год не могут отметить без шуток и приколов: курьезные фото

Мы собрали для вас 20 примеров их юморных выходок.

Рождество зачастую воспринимается как семейный праздник. Камерный, уютный вечер, наполненный теплом, огоньками и уютом. Но некоторые люди даже в этот день никуда не могут спрятать свое чувство юмора и добавляют веселья во все, будь то изготовление рождественских открыток или украшение елок.

Мы собрали для вас 20 примеров их юморных выходок.

«Люди, которые купили эти 20-футовые скелеты и продолжают их использовать — настоящие герои», «У нас на работе проходил конкурс на рождественское украшение дверей. Это была моя работа», «Моя сестра решила, что моей ноге нужно больше праздничного настроения», - комментируют фото пользователи сети.

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Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!