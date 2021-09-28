Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото

Подборка очень странных и противоречивых идей, сделанных на высоком уровне

Плохо жить без фантазий, без желаний поменять свою скучную серую жизнь на нечто более интересное и яркое. Но еще хуже, когда желание и понимание есть, а вот смелости реализовать их, увы, нет. Этим многие грешат, кстати, а еще бывает так, что решимости хоть отбавляй, да вот только руки, как говорится, не из того места. Хочется, а не выходит.

Что же, давайте полюбуемся примерами тех, кто и отважился, и сумел довести дело до шикарного конца.

«Этот «бургер» целиком сделан из фарфора, и он великолепен!», «Не знаю, что он сказал парикмахеру, но тот явно превзошел себя в этой работе!», «Прекрасные идеи для пляжной обуви», «С такими ушами, наверное, сложновато в пробках», «Не диван, а горный массив с водопадом!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.