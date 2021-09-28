  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото

    Подборка очень странных и противоречивых идей, сделанных на высоком уровне

    Плохо жить без фантазий, без желаний поменять свою скучную серую жизнь на нечто более интересное и яркое. Но еще хуже, когда желание и понимание есть, а вот смелости реализовать их, увы, нет. Этим многие грешат, кстати, а еще бывает так, что решимости хоть отбавляй, да вот только руки, как говорится, не из того места. Хочется, а не выходит.

    Что же, давайте полюбуемся примерами тех, кто и отважился, и сумел довести дело до шикарного конца.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото
    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото

    «Этот «бургер» целиком сделан из фарфора, и он великолепен!», «Не знаю, что он сказал парикмахеру, но тот явно превзошел себя в этой работе!», «Прекрасные идеи для пляжной обуви», «С такими ушами, наверное, сложновато в пробках», «Не диван, а горный массив с водопадом!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

    Читайте также: Мнят себя тиграми и львами. Курьезные фото зубастых котиков
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда людям удалось реализовать свои самые сумасшедшие идеи. Курьезные фото