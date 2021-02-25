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    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов

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    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов

    Хотите трешового дизайна? Тогда загляните в эту подборку

    Дизайн — дело настолько тонкое, что иногда один штрих, который должен сделать вещь красивой, интересной и уникальной может наоборот все испортить. Особенно это касается, например, коричневого цвета в оформлении.

    Порой рисунок или принт легко создает впечатление, что изделие грязное. Мы собрали для вас несколько таких примеров.

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    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Когда новые вещи выглядят так, будто их поливали грязью. Курьезные фото дизайнерских провалов

    «Сиденье унитаза выглядит грязным», «Тарелка выглядит так, будто обед уже окончен», «Желтый пластиковый коврик на дне бассейна — не лучший выбор», «Коричневые пятна на стене в туалете — это табу», «Тарелка, вымыть которую невозможно», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом.

    «Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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